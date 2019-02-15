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    Думки вголос

    Чому продукція, яку виробляють заводи колишніх «регіоналів», не користується попитом

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Георгій Скудар - Чому продукція, яку виробляють заводи колишніх «регіоналів», не користується попитом
    Георгій Скудар

    Купіть нормальні комп'ютери, жлоби!

    Мовою оригіналу

    Пишет сотрудник Новокраматорского машиностроительного завода.

    Хохма в том, что владелец этого завода - бывший нардеп от Партии регионов Георгий Скударь все время жаловался, что его продукция не востребована в ЕС, а востребована главным образом на российском рынке, поэтому Украине нужно в Таможенный союз. И пост конструктора НКМЗ наглядно объясняет почему так происходило. Скударь, состояние которого оценивается примерно в 200 млн долларов, не смог за долгие годы даже нормальные компы себе на производство купить. И за это его нежелание вкладываться в собственный завод и производить конкурентоспособную продукцию должны были заплатить все граждане Украины. Деньги на компьютеры зажал Скударь, а виноваты Сорос, американцы и Евросоюз.

    На этих выборах Скударь поддерживает Вилкула. Недавно Вилкул приезжал в Краматорск на НКМЗ, и там вместе со Скударем ругал власть за утрату рынков СНГ. Мол, экспорт упал, продукция наших заводов не пользуется спросом. Ну так вы бы еще каменные топоры на производстве использовали - такой бы спрос увидели, что мама не горюй.

    Купите нормальные компьютеры, жлобьё!

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас Донеччина завод
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