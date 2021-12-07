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    Думки вголос

    Війна проти України, як самогубство для Кремля

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Сьогодні навіть російській армії не вдасться пройти Україною прогулянковим кроком - Війна проти України, як самогубство для Кремля
    Сьогодні навіть російській армії не вдасться пройти Україною прогулянковим кроком
    фото з відкритих джерел

    Розвіддані – це теж зброя, яка може використовуватися для тиску в переговорах

    Мовою оригіналу

    Глубокомысленные рассуждения «нападет-не нападет» в исполнении наших «икспердов» все больше напоминают мне анекдот про блондинку, которая или встретит на Крещатике динозавра, или не встретит.

    В моем представлении, к мнению разведки стоит прислушиваться, хотя, понятно, что разведданные – это тоже оружие, и могут использоваться для давления в переговорах и быть намеренной дезинформацией.

    В общем, будущее нападение на нас бывшей союзной державы, можно обсуждать только, как символ веры.

    Я, например, не верю, но мое неверие основано только на логике событий последних семи лет, а не на новой информации. Война идет с 2014 и по сей день. Взять нас в 2014 было проще, чем сейчас. При желании, под дружное повизгивание союзников о глубокой озабоченности ситуацией, российские танки прокатились бы до линии Умань-Коростень, с минимальными потерями. Не потому, что кое-кто встречал бы их цветами, а потому, что бутылками с Молотовым танковые клинья не остановишь. И мужество одиночек здесь ни о чем, война – это еще и противостояние технологий. Мы были обречены на поражение.

    Мы были голые, босые, обезглавленные, безоружные. Мы выстояли – не буду умалять наши победы – но выстояли потому, что полномасштабного вторжения не было. И то – чудом.

    Маленький фюрер или побоялся идти на конфликт со всем миром, или, что вероятнее, просто имел на тот момент другие цели.

    Сегодня ситуация иная. Мы, конечно, не израильская армия, но и совсем не то, что было семь лет назад. И мотивация осталась, и кадры появились, и с оружием получше, да и ужас в глазах – Ах, это же наши братья! Мы же столько лет были вместе! – уже исчез. Историю Каина и Авеля нам напомнили и под Иловайском, и в Дебальцево.

    Не стану рассказывать про нашу неизбежную победу, но сегодня даже российской армии не удасться пройти по Украине прогулочным шагом. И с победным маршем могут случиться проблемы.

    Война с Украиной – это многотысячные потери, жертвы среди мирного населения, 100% международная изоляция для агрессора, разрыв большинства экономических связей. Глубокой озабоченностью явно не закончится.

    Путин и его команда упырей, кто угодно, но не идиоты. И просчитывать последствия умеют, как все другие страны. Да, НАТО за нас воевать не будет. Да, для Украины, в случае российской агрессии, все закончится плохо. Но для РФ это будет Пирровой победой. Не факт, что России Украина нужна такой ценой.

    Так что я рассматриваю происходящее, как ритуальные пляски шаманов двух враждующих племен. Бубны, барабаны, угрозы, боевая раскраска, устрашающий вой и подпрыгивания на месте. Переговоры – это и хитрости во время, и умение подготовить позиции до, и психологическое давление на вторую сторону любыми способами.

    Жаль, что нас используют, как субъект с двух сторон, но винить, кроме себя самих, некого.

    Оружие привести в порядок не помешает, но так стоит поступать всегда, вне зависимости от...

    А что будет в реальности – встретим мы динозавра на Крещатике или не встретим – узнаем в ближайшие дни. И сие мало от нас зависит.

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    Джерело: блог Яна Валетова

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    Теги: Росія зброя війна небезпека
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    Війна проти України, як самогубство для Кремля