Піар за бюджетні гроші. Як в Слов'янську депутат Недава допоміг купити тролейбус

Тролейбус придбаний за гроші мешканців міста. Але людей переконують, що їх благодійник - це народний депутат з іншого округу

Мовою оригіналу Славянск за бюджетные деньги купил новый троллейбус. Хорошее событие, но у нас, к сожалению, нельзя просто так взять и выпустить новый троллейбус на маршрут. На этом обязательно должен попиариться какой-нибудь проходимец. Ведь целый троллейбус купили — такое событие! Плебеям обязательно нужно указать, кому они должны

Тролейбус придбаний за гроші мешканців міста. Але людей переконують, що їх благодійник - це народний депутат з іншого округу

Мовою оригіналу

Славянск за бюджетные деньги купил новый троллейбус. Хорошее событие, но у нас, к сожалению, нельзя просто так взять и выпустить новый троллейбус на маршрут. На этом обязательно должен попиариться какой-нибудь проходимец. Ведь целый троллейбус купили — такое событие! Плебеям обязательно нужно указать, кому они должны кланяться в пояс за такую доброту.

И вот на новом троллейбусе в Славянске, купленном за бюджетные (!) деньги, с какого-то перепугу вдруг появляется символика партии «Наш край» и надпись, что троллейбус куплен «при содействии народного депутата Олега Недавы».

Какое отношение имеет Недава к Славянску — не ясно. В Раду от города избирался другой мажоритарщик. Коммунальным транспортом должны заниматься городские власти, а не нардеп. Троллейбус куплен вообще за деньги жителей города. Но людей убеждают, что их благодетель — это народный депутат из другого округа. На троллейбус наносится символика партии, которой вообще нет в парламенте.

Самое смешное, что Недава — депутат от Блока Петра Порошенко. Если бы он пиарил эту партию — было бы хотя бы логично. Но даже здесь Недава решил всех надурить. Троллейбус он «запускает» вместе с мэром от Оппоблока Вадимом Ляхом, своё участие в БПП никак не упоминает, потому что партия у жителей Славянска не популярна. Формально депутат из команды президента, но при этом стесняется президента.

Тут пару дней назад все сокрушались по поводу новых рейтингов. Мол, не любит народ власть, а любит популистов. А какие могут быть рейтинги у власти, когда даже депутаты от БПП стесняются БПП и боятся лишний раз упоминать Порошенко на своих округах? Коль понабрали во фракцию таких депутатов, то и получайте заслуженный рейтинг 5%.

Джерело: блог Дениса Казанського

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