Про «Парад членів» та реакцію скульптора Хачанова на події в Нагірному Карабасі

Коли мова пішла про земляків Спартака, то замість фігурок членів він в соцмережах почав постити національну символіку

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Помню, жил в Украине такой скульптор - Спартак Хачанов, который создал скандальную инсталляцию «Парад членов», оскорбившую военных, а потом, когда поднялся вал возмущения, уехал из Украины якобы из-за «преследований».

В своих интервью он рассказывал, что инсталляция была антивоенной, и таким образом художник выражал протест против военных парадов.

Ради интереса зашел к нему на страницу посмотреть, как Спартак отреагировал на события в Карабахе. Думал, увижу там новую инсталляцию из членов, но нет. Вместо этого скульптор почему-то пишет о вероломной атаке азербайджанцев и постит флаги Армении и непризнанного Карабаха.

Почему-то, когда дело коснулось земляков Спартака, то вместо фигурок членов он стал постить национальную символику. Что же случилось? Ведь раньше высмеивать военных было так весело?

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