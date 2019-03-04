Розвал країни. Чого насправді хочуть прихильники федералізації України

Один ватажків бойовиків ДНР Олександр Ходаковський

Чим закінчуються ігри в федералізацію добре видно на прикладі Донбасу

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Полевой командир ДНР Александр Ходаковский в ходе скайп-конференции вдруг признался, что истинной целью борцов за федерализацию Украины на самом деле было оттяпать у страны и передать под контроль России побольше территории. Так прямо и сказал — «оттяпать». Не то, чтобы мы не подозревали. Но одно дело догадываться, а другое — когда тебе все в лоб высказывают прямым текстом.

«В рамках этой федерализации мы имели претензии на то, чтобы все что можно от Украины, что носит признаки пророссийского, оттяпать и максимально мобилизовать, максимально прирастить к России. Прирастить симпатиями, интеграцией максимальной. Все что можно отвоевывать, регион за регионом» — заявил Ходаковский.

Сколько лет пророссийские политики убеждали нас, что федерализация — это благо для страны, путь к миру и экономическому процветанию. А тут вдруг Ходаковский взял и сдал всю эту контору.

Хороший ответ всем тем, кто верит, что федерализация Украины могла бы решить проблему сепаратизма и предотвратить войну в 2014 году. Им надо просто показать это видео Ходаковского. Можно представить себе, какой кошмар нас ждал бы, если бы федералистам действительно удалось бы воплотить в жизнь свои планы и «оттяпать» у нас не только Донецк и Луганск, но и другие области…

Слова Ходаковского надо в граните высечь в назидание потомкам. Чтобы уяснили раз и навсегда — если политик агитирует за федерализацию страны, значит хочет развала Украины, толкает государство в пропасть развала, насилия и нищеты, зовёт войну в ваш дом. Чем заканчиваются такие игры в федерализацию сегодня уже хорошо видно на примере Донбасса.

Джерело: блог Дениса Казанського

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