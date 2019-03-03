В РФ арештували відомого бойовика «ДНР» – російські ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські ЗМІ заявили про арешт в РФ відомого бойовика «ДНР» «Ташкента»

У Ростові-на-Дону (Росія) співробітники російських спецслужб заарештували колишнього «міністра фінансів і зборів» «ДНР» Олександра Тимофєєва. Про це повідомляє видання DonDay.ru.

За інформацією джерела, Тимофєєва затримали і доставили в Москву для проведення слідчих дій.

47-річний Олександр Тимофєєв на прізвисько «Ташкент» протягом останніх декількох місяців жив в Ростові-на-Дону.

Сам Тимофєєв - уродженець Ставропольського краю. Однак його дитинство пройшло на Донбасі, куди батьки переїхали в 1972 році.

Зазначимо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

«Міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв виїхав у Росію після того, як пережив вибух у кафе»Сєпар».