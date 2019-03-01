По-донецьки прямо: «Шахтар» встановив для фанатів нові правила відвідування виїзних матчів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навесні 2018-го спільна хода фанатів «Шахтаря» і «Динамо» і Дніпрі проти футболу по паспортах завершилася масовими затриманнями Ultras.org.ua

Дані попереднього перепису дивним чином потрапили до рук сепаратистів з так званої «ДНР»

Офіційний сайт футбольного клубу «Шахтар» проінформував про введення для своїх прихильників нових правил купівлі квитків на виїзні матчі УПЛ. Згідно з цими правилами кожному вболівальнику «Шахтаря» необхідно пройти процедуру ідентифікації - касир попросить ваш паспорт (або права), зробить його ксерокопію, попросить заповнити анкету, а також сфотографує вас. В анкеті також просять вказати номер телефону та фактичну адресу проживання.

Без надання цих даних квитків на гостьовий сектор «Шахтаря» більше не продаватимуть. Також в правилах зазначається, що «Шахтар» залишає за собою право ухвалення остаточного рішення стосовно санкційних заходів, які застосовуються до вболівальника, який порушив правила поведінки на стадіоні.

Нагадаємо, що в 2014-му році, після початку подій на сході країни, в мережу було злито дані всіх активних вболівальників «Шахтаря», після чого сепаратисти влаштували справжнє полювання за ними в Донецьку. Доходило навіть до того, що фотографії ультрас «Шахтаря» розвішували на під'їздах будинків із закликом до фізичної розправи.

Фанати «Шахтаря» не раз брали участь в акціях проти футболу по паспортах. Наймасовіша з них - спільна хода разом з фанатами київського «Динамо» в травні 2018-го - закінчилась масовими затриманнями і сутичками з правоохоронцями на підході до «Дніпро-Арени» в Дніпрі.

Джерело: ultras.org.ua