Теракт у Харкові під час «Маршу гідності»: не забудемо та не пробачимо
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Вибух в Харкові став першим терактом в історії міста, під час якого загинули люди
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Три года назад в этот день был совершен теракт во время «Марша достоинства» в Харькове. На пути шествия колонны сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибло четыре человека. В том числе сотрудник полиции, который просто находился на службе и сопровождал колонну, а также 15-летний подросток Данил Дидык.
Сразу после теракта, член партии «Другая Россия», пресс-секретарь Эдуарда Лимонова Александр Аверин написал в Твиттере «Наши взорвали укропов в Харькове». Твит доступен до сих пор.
Взрыв в Харькове стал первым терактом в истории города, который привел к гибели людей. Вспоминайте об этом всякий раз, когда они будут говорить, что они не террористы.
Не забудем и не простим
Джерело: блог Дениса Казанського