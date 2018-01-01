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    Думки вголос

    Теракт у Харкові під час «Маршу гідності»: не забудемо та не пробачимо

    Вибух в Харкові став першим терактом в історії міста, під час якого загинули люди
    Мовою оригіналу Три года назад в этот день был совершен теракт во время «Марша достоинства» в Харькове. На пути шествия колонны сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибло четыре человека. В том числе сотрудник полиции, который просто находился на службе и сопровождал колонну, а также 15-летний подросток Данил Дидык.
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка
    <span>Теракт у Харкові, 22 лютого 2015 року</span>
    Теракт у Харкові, 22 лютого 2015 року

    Вибух в Харкові став першим терактом в історії міста, під час якого загинули люди

    Мовою оригіналу

    Три года назад в этот день был совершен теракт во время «Марша достоинства» в Харькове. На пути шествия колонны сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибло четыре человека. В том числе сотрудник полиции, который просто находился на службе и сопровождал колонну, а также 15-летний подросток Данил Дидык.

    Сразу после теракта, член партии «Другая Россия», пресс-секретарь Эдуарда Лимонова Александр Аверин написал в Твиттере «Наши взорвали укропов в Харькове». Твит доступен до сих пор.

    Взрыв в Харькове стал первым терактом в истории города, который привел к гибели людей. Вспоминайте об этом всякий раз, когда они будут говорить, что они не террористы.

    Не забудем и не простим

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Харків теракт Харківщина
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