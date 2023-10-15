Цього не покаже російське телебачення. Який вигляд має справжнє життя у Маріуполі
Російські патріоти називають це «допомогою людям Донбасу»
Справжнє життя у Маріуполі, яке не покажуть на російському ТБ.
У напівзруйнованих, покинутих будинках туляться нещасні, самотні люди, які втратили друзів та рідних.
На руїнах стоять фотографії загиблих маріупольців, які не пережили «визволення».
Місцеві жителі, щоб вижити, збирають та здають на метал покручені уламки побутової техніки, які знаходять у руїнах.
Російські патріоти називають це «допомогою людям Донбасу». Пишаються тим, що це все влаштували.
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