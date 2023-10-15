Цього не покаже російське телебачення. Який вигляд має справжнє життя у Маріуполі

Місцеві жителі, щоб вижити, збирають та здають на метал покручені уламки побутової техніки

Російські патріоти називають це «допомогою людям Донбасу»

Справжнє життя у Маріуполі, яке не покажуть на російському ТБ.

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У напівзруйнованих, покинутих будинках туляться нещасні, самотні люди, які втратили друзів та рідних.

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На руїнах стоять фотографії загиблих маріупольців, які не пережили «визволення».

Місцеві жителі, щоб вижити, збирають та здають на метал покручені уламки побутової техніки, які знаходять у руїнах.

Російські патріоти називають це «допомогою людям Донбасу». Пишаються тим, що це все влаштували.