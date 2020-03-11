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    Думки вголос

    Володимир Путін помножив себе на нуль

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

    • Розсилка
    Володимир Путін помножив себе на нуль

    Путін заявив про те, що 22 квітня - це фактично голосування за його п'ятий президентський термін. Все стало просто, зрозуміло, відкрито і відверто

    Мовою оригіналу

    Уважаемые друзья, только что Владимир Путин умножил себя на ноль. Все свои 20 лет президентства, всю свою политическую мощь, всю свою великодержавную силу он умножил на простой и банальный человеческий ноль. Вся история с внесением поправок в Конституцию, со всевозможными сладкими социальными обещаниями счастливого будущего и всего самого хорошего была затеяна только для одного: чтобы один и тот же человек мог управлять Россией 37 лет, до 2036 года.

    Заплакали холопы в голос. Депутаты Государственной Думы, пав на колени, обгоняя друг друга, бежали к Путину с единственной просьбой: «Батюшка царь, куда же ты, на кого же ты нас покидаешь? Останься, пожалуйста, до конца жизни останься. Помрём мы без тебя. Как же мы без тебя будем?».

    И приехал он к ним на Охотный ряд. И ждали они его, и плакали от радости, и сказал он: «И ладно. Если Конституционный суд решит, что-таки можно, то-таки хорошо».

    Как вы думаете, что может решить Конституционный (с позволения сказать) суд? Позволит ли он Путину умножиться на ноль? Да, конечно, позволит.

    Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Всё стало просто, понятно, открыто и откровенно.

    22 апреля, где бы Вы ни были, приходите на участки для голосования и голосуйте против Владимира Путина: против застоя, против издевательства над самим государством, против издевательства над правами и свободами человека и гражданина. Против желания держать власть в руках до последнего издыхания.

    Они в тупике. Они не могут представить себе Россию без Путина. Они не могут представить себе власть без Путина, потому что все они путины, у них нет своих имён, своих лиц, своих фамилий – это всё путины. Они растворились в нём, их не существует как самостоятельных людей. Это стыд и позор российского государства и российской власти.

    Но как просто стало теперь объяснять всей стране, что должны делать все свободные люди 22 апреля 2020 года – идти и голосовать против Путина.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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