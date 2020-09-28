У Слов'янську всі основні претенденти на посаду мера - колаборанти, які допомагали Гіркіну

На відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, Придворов і Лях взагалі уникнули будь-якої відповідальності

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Вижу, многие в ленте возмущаются, что Неля Штепа избежала ответственности за государственную измену и баллотируется в мэры Славянска.

Увы, на самом деле ситуация еще хуже. Два главных конкурента Штепы, которые также имеют шансы победить в Славянске на выборах, в 2014-м тоже сотрудничали с боевиками Гиркина и избежали какой-либо ответственности. Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра - все трое коллаборанты.

Согласно социологическим опросам, на втором и третьем месте после Штепы сейчас идут Павел Придворов от ОПЗЖ (отстает на несколько процентов) и действующий мэр Вадим Лях. Весной 2014 года оба они были депутатами городского совета Славянска и голосовали за решения, нужные боевикам. В частности, за проведение незаконного «референдума» и создание «славянской народной дружины» (так они пытались легализовать банду Гиркина). Причем, важно отметить, что их к этому никто не принуждал. Те, депутаты, которые не хотели сотрудничать с оккупантами, на сессию не приходили и вообще уехали из города.

В отличие от Штепы, которая некоторое время провела в СИЗО, Придворов и Лях вообще избежали какой-либо ответственности. Их никто даже не судил.

Наглядная иллюстрация полной беспомощности государства и профнепригодности СБУ.

Джерело: блог Дениса Казанського

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