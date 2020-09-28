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    Думки вголос

    У Слов'янську всі основні претенденти на посаду мера - колаборанти, які допомагали Гіркіну

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    У Слов'янську всі основні претенденти на посаду мера - колаборанти, які допомагали Гіркіну

    На відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, Придворов і Лях взагалі уникнули будь-якої відповідальності

    Мовою оригіналу

    Вижу, многие в ленте возмущаются, что Неля Штепа избежала ответственности за государственную измену и баллотируется в мэры Славянска.

    Увы, на самом деле ситуация еще хуже. Два главных конкурента Штепы, которые также имеют шансы победить в Славянске на выборах, в 2014-м тоже сотрудничали с боевиками Гиркина и избежали какой-либо ответственности. Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра -  все трое коллаборанты.

    Согласно социологическим опросам, на втором и третьем месте после Штепы сейчас идут Павел Придворов от ОПЗЖ (отстает на несколько процентов) и действующий мэр Вадим Лях. Весной 2014 года оба они были депутатами городского совета Славянска и голосовали за решения, нужные боевикам. В частности, за проведение незаконного «референдума» и создание «славянской народной дружины» (так они пытались легализовать банду Гиркина). Причем, важно отметить, что их к этому никто не принуждал. Те, депутаты, которые не хотели сотрудничать с оккупантами, на сессию не приходили и вообще уехали из города.

    В отличие от Штепы, которая некоторое время провела в СИЗО, Придворов и Лях вообще избежали какой-либо ответственности. Их никто даже не судил.

    Наглядная иллюстрация полной беспомощности государства и профнепригодности СБУ.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    бойовики на Донбасі Донбас СБУ Неля Штепа Ігор Стрєлков Донеччина Слов’янськ
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