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    Думки вголос

    Кравчук у Тристоронній контактній групі. Оптимізму від цього нема

    • Андрій Магера

      Заступник голови Центральної виборчої комісії

    • Розсилка
    Президент України (1991-1994рр.) Леонід Кравчук - Кравчук у Тристоронній контактній групі. Оптимізму від цього нема
    Президент України (1991-1994рр.) Леонід Кравчук
    фото з відкритих джерел

    Чим далі, тим гірше...

    Спершу ідеолог ЦК КПУ і непримирений опонент В’ячеслава Чорновола, згодом - Перший Президент. Ще пізніше - перший номер списку СДПУ(о), а згодом можна ще згадати Виборчий блок «Не Так!»...

    Перший Президент України для мене, ще тоді студента юрфаку, запам’ятався безпорадністю. Це торкалося всього: і нездатністю забезпечити заміну радянської Конституції 1978 року, і неспроможністю протидіяти сепаратизму в Криму, і загалом втратою керованості центральної влади над регіонами країни (прямі вибори голів обласних рад досі пам’ятаю), і «розквітом» організованої злочинності, і галопуючою гіперінфляцією... Все це про Л. Кравчука, як Ви уже здогадалися.

    На мою думку, Перший Президент за ефективністю своєї роботи на посту Президента (1991-1994р) суттєво поступається Другому, Третьому чи П’ятому Президентам.

    Тепер Леонід Макарович Кравчук розглядається чинним Президентом як потенційний представник України у Тристоронній контактній групі. Оптимізму від цього не відчуваю.

    Нам дуже бракує на цій позиції зубатого дипломата чи досвідченого спецслужбовця.

    Джерело: блог Андрія Магери

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас вибори війна Леонід Кравчук президент
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