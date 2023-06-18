Путін почав вірити власній пропаганді

Чи можна, керуючись явно неправдивою інформацією, перемагати у війні?

Сенсація: вони є!

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Принаймні один. Знайшлася людина, яка всерйоз вірить зведенням Конашенкова. Прізвище цього дивака – Путін.

Він реально вірить своїй пропаганді, інакше не став би ганьбитися, переказуючи безглузду маячню про знищення п'яти комплексів Петріот (з двох наявних) і т.п.

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Російський диктатор просто не розуміє, що виставив себе перед усім світом недоумкуватим. Адже він реально вірить папірцям, які кладе йому щоранку на стіл ад'ютант, а вони повторюють марення Конашенкова.

Давно відомо, що Путіну потрібні лише добрі новини. Російські чиновники і військові, щоб зберегти своє становище, в жодному разі не повинні засмучувати щасливого дідуся. Тому генерали, міністри, губернатори хором співають йому одну пісню: «Все добре, чудова маркіза!». Війна йде котрий рік за планом. Санкції знову нам на користь. В економіці у нас все чудово. Захід загниє.

Чиновники повторюють ці мантри, як чаклуни – закляття. Чаклунство не працює, але дідусь про це не знає. У нього все гаразд, він щасливий.

Російський головнокомандувач абсолютно не уявляє собі реального стану справ на фронті і в тилу. Чи можна, керуючись явно неправдивою інформацією, перемагати у війні? Питання риторичне.