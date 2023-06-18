ЗМІ спростували пропагандистський фейк РФ про поранення Буданова

Російські пропагандисти з посиланням на німецький журнал Stern стверджували, що глава української розвідки перебуває в комі в лікарні Берліна

Німецький журнал Stern спростувало черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова. Спростування опубліковане на сайті видання.

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«Російські пропагандисти з посиланням на Stern стверджують, що глава української спецслужби перебуває в комі в лікарні Берліна. Але повідомлення вигадане», – йдеться в повідомленні.

Як пише видання, 1,3 мільйона читачів Telegram-каналу Володимира Соловйова, найгучнішого путінського пропагандиста, певно, були щасливі прочитати такий допис: «Буданов у комі – за версією німецького журналу Stern».

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Соловйов бреше, що репортери Stern анонімно поспілкувалися з лікарями клініки, куди нібито госпіталізували Буданова. Медики буцімто сказали, що голова української спецслужби отримав черепно-мозкову травму, а прогнози щодо стану його здоров’я тривожні.

«Жодного такого повідомлення Stern не публікував», – заперечує журнал.

Зазначимо, що нещодавно роспропаганда запустила новий фейк про те, що начебто 29 травня російська ракета влучила в будівлю Головного управління розвідки, що призвело до «серйозного поранення» його глави Кирила Буданова. Окупанти вигадали, ніби його «вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив Буданова до Німеччини».

Нагадаємо, що 29 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов виклав відео, у якому заявив, що чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки, і пообіцяв, що відповідь України не забариться.

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Згодом, на початку червня, російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

А перед цим російські пропагандисти публікували фейкову інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян.