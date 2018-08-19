Кампанія «Хто замовив Катю Гандзюк?» може перетворитися на один із суттєвих чинників виборів

ПОКИ ЩО на порядку денному лише Аваков

Громадська кампанія Хто замовив Катю Гандзюк? набирає обертів і цілком може перетворитися на один із суттєвих чинників президентської виборчої кампанії.

І не тому, що хлопці й дівчата хочуть розхитати будку на догоду Мск, переорієнтуватися на внутрішнього ворога замість зовнішнього і отето всьо з лексикону про бариг вже призабутого Саакашвілі.

Далебі. На порядку денному - лише Аваков і його так і не реформована мусарня. Та сама, боротьба з якою стала головним вектором Майдану (пригадуєте побиття студентів, козака Гаврилюка, Чорновол, викрадення Булатова, Вербицького Луценка, ненависть до тріумфальних фоточок берутів на Груші?)

Але це ПОКИ ЩО на порядку денному лише Аваков. Читайте також Джемілєв передав Ердогану особисте послання від Порошенка Вчора, 20:54 «Арсенчік» так і сидить по своїх італіях і все ще не розуміє, що хата горить. Що ж, захарченки і януковичі теж не одразу збагнули. Зачинщиків кампанії «ХЗКГ» неминуче звинуватять у качі, в антиукраїнській діяльності і т.д. Власне, вже звинувачують. І дарма. Бо той самий Порошенко ака наша головна надія і типу безальтернативна опора на виборах-2019, замість і надалі тупити та втрачати рейтинг, міг би все це обернути собі на користь - нарешті набрати вістів і приростити популярність. Звільнивши Авакова і хоч трохи почистивши МВС і поліцію. Яка на місцях грає часто ну зовсім недержавницьку гру.

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