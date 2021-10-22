  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Лиховій
рус
    Думки вголос

    Мудрий український народ підхопив вірус тупості

    Мільярди безпечних щеплень на сьогодні не є достатнім аргументом для прихильників антивакцинації - Мудрий український народ підхопив вірус тупості
    Мільярди безпечних щеплень на сьогодні не є достатнім аргументом для прихильників антивакцинації
    фото з відкритих джерел

    Люди готові платити шалені гроші, аби не йти на безкоштовну вакцинацію

    Розмова двох касирок у «Сільпі":

    – Ти чула, шо в Дніпрі вже без вакцинації на роботу не пускають?

    – Та чула. От б#@, прийдеться все-таки куплять справку про ту вакцинацію.

    ***

    Це незбагненно. Я не можу зрозуміти, чому. Коли наш мудрий український народ став таким тупим (2019 рік був одним із маркерів, так, але щось відбулося ще до того)? Хто йому внєдрив цей вірус тупості?

    Щеплення безплатне, пішов, уколовся, гірше точно не буде, а користь хоча б у менших обмеженнях очевидна. Ну й той самий телевізор, і трохи сам Зеленський (хоча це не точно), і досвід цивілізованого світу говорять, що з вакциною менше шансів померти. Але ні.

    Касирка Віка з «Сільпа» готова викласти 2500 грн і купити фальшиву довідку, а не зробити щеплення безплатно.

    Раніше ці самі люди чекали пфайзера, бо не вірили ковішилду й іншим коронавакам. Ну от є пфайзер, модерна – і що? Навіть Надя Савченко з сестрою купують сертифікати.

    Після цього страшно не те що б їздити з такими віками й надями в одному метрі (там хоч маску можна вдягти і руки спиртом витерти). Страшно жити з ними в одній країні.

    Бо вони вибирають владу. Й іноді навіть самі стають владою, плоть від тупої плоті, так сказать.

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гроші українці щеплення вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мудрий український народ підхопив вірус тупості