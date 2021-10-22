Мудрий український народ підхопив вірус тупості

Мільярди безпечних щеплень на сьогодні не є достатнім аргументом для прихильників антивакцинації

Люди готові платити шалені гроші, аби не йти на безкоштовну вакцинацію

Розмова двох касирок у «Сільпі":

– Ти чула, шо в Дніпрі вже без вакцинації на роботу не пускають?

– Та чула. От б#@, прийдеться все-таки куплять справку про ту вакцинацію.

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Це незбагненно. Я не можу зрозуміти, чому. Коли наш мудрий український народ став таким тупим (2019 рік був одним із маркерів, так, але щось відбулося ще до того)? Хто йому внєдрив цей вірус тупості?

Щеплення – безплатне, пішов, уколовся, гірше точно не буде, а користь хоча б у менших обмеженнях очевидна. Ну й той самий телевізор, і трохи сам Зеленський (хоча це не точно), і досвід цивілізованого світу говорять, що з вакциною менше шансів померти. Але ні.

Касирка Віка з «Сільпа» готова викласти 2500 грн і купити фальшиву довідку, а не зробити щеплення безплатно.

Раніше ці самі люди чекали пфайзера, бо не вірили ковішилду й іншим коронавакам. Ну от є пфайзер, модерна – і що? Навіть Надя Савченко з сестрою купують сертифікати.

Після цього страшно не те що б їздити з такими віками й надями в одному метрі (там хоч маску можна вдягти і руки спиртом витерти). Страшно жити з ними в одній країні.

Бо вони вибирають владу. Й іноді навіть самі стають владою, плоть від тупої плоті, так сказать.

Джерело: блог Дмитра Лиховія

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