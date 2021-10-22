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    Думки вголос

    Кожен 600-й українець вже помер від Covid-19

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Лікарі продовжують щоденно рятувати хворих на ковід. Допомогти їм можна, якщо більшість вакцинується - Кожен 600-й українець вже помер від Covid-19
    Лікарі продовжують щоденно рятувати хворих на ковід. Допомогти їм можна, якщо більшість вакцинується
    фото МОЗ України

    За три дні від ковіду загинуло більше, ніж за рік на фронті

    Мовою оригіналу

    Официальная статистика говорит, что уже каждый 600-ый украинец умер от COVID-19. Но это официальная статистика, в которую многие не попадают. Согласно статистике 97% умерших были не вакцинированы.

    За последние 3 суток ещё 1 579 украинцев умерло от COVID-19. За три дня больше, чем погибло за год на фронте. Но на фронте используют каски, броники и укрытие чтоб выжить. От ковида броников нет. Но вы можете дать себе шанс не умереть или же не болеть тяжело. И этот шанс – вакцинация. У вас есть право не воспользоваться этим шансом и пополнить статистику летальных случаев от коронавируса.

    Выбор за вами.

    При этом не забывайте пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию и гигиену. Маска на подбородке или в кармане не защитит окружающих от вас, если вы инфицированы коронавирусом. Если вы хотите быть убийцей, то можете и дальше игнорировать маски.

    И да, мы заходим в жуткое время. Смертей будет больше. Значительно больше. И больных с каждым днем будет больше. Мы идём к локдауну, который наши недоумки во власти объявят, когда будет поздно и когда наша система здравоохранения захлебнется. И при этом государственной программы популяризации вакцинации и ношения масок на тв все ещё нет. Но это не сильно заботит Зеленского, который и сам везде в общественных местах ходит без маски.

    Так что позаботьтесь о себе сами. Слуги и Зеленский о вас не станут беспокоиться. А пока у нас вакцинировано немного более 16% населения и мы на всех парах несёмся к эпидемиалогической катастрофе. Боже, храни Украину.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці вакцинація коронавірус
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    Кожен 600-й українець вже помер від Covid-19