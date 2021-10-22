Кожен 600-й українець вже помер від Covid-19

За три дні від ковіду загинуло більше, ніж за рік на фронті

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Официальная статистика говорит, что уже каждый 600-ый украинец умер от COVID-19. Но это официальная статистика, в которую многие не попадают. Согласно статистике 97% умерших были не вакцинированы.

За последние 3 суток ещё 1 579 украинцев умерло от COVID-19. За три дня больше, чем погибло за год на фронте. Но на фронте используют каски, броники и укрытие чтоб выжить. От ковида броников нет. Но вы можете дать себе шанс не умереть или же не болеть тяжело. И этот шанс – вакцинация. У вас есть право не воспользоваться этим шансом и пополнить статистику летальных случаев от коронавируса.

Выбор за вами.

При этом не забывайте пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию и гигиену. Маска на подбородке или в кармане не защитит окружающих от вас, если вы инфицированы коронавирусом. Если вы хотите быть убийцей, то можете и дальше игнорировать маски.

И да, мы заходим в жуткое время. Смертей будет больше. Значительно больше. И больных с каждым днем будет больше. Мы идём к локдауну, который наши недоумки во власти объявят, когда будет поздно и когда наша система здравоохранения захлебнется. И при этом государственной программы популяризации вакцинации и ношения масок на тв все ещё нет. Но это не сильно заботит Зеленского, который и сам везде в общественных местах ходит без маски.

Так что позаботьтесь о себе сами. Слуги и Зеленский о вас не станут беспокоиться. А пока у нас вакцинировано немного более 16% населения и мы на всех парах несёмся к эпидемиалогической катастрофе. Боже, храни Украину.

Джерело: блог Борислава Берези

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