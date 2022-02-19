Очевидно, що Росія шукає привід для продовження бойових дій

Цікаво, чи розуміють рядові солдати РФ, що їх використовують для військових злочинів?

Про очікувану «диверсію» з хімзброєю як імовірний casus belli говорили ще з грудня

Як на мене, все дуже серйозно. В останні два дні на фронті – повернення у 2017 рік у кращому разі (за кількістю важких обстрілів). Щоправда, поки без значних втрат.

Якщо це подальше «підняття ставок», то вони задерті вже так високо, що виливаються якщо не в передумови до великого наступу РФ, то точно – в гарячу фазу позиційної війни із застосуванням по всій лінії зіткнення важкої артилерії і танків. Бай-бай, дотримання якихось мінських домовленостей.

Очевидно, що Росія шукає привід для переходу до наступної стадії, той самий casus belli

Поки що неясно, якою буде ця стадія і де саме.

Але, наприклад, командувач ОТУ «Північ» Дмитро Красильников в інтерв'ю «Новинарні» прямо говорить, що найімовірніший напрямок російського наступу (якщо він буде) – з боку ОРДЛО.

17 лютого росіяни, власне, почали робити все для втілення цього замислу. Вони чекають відповіді ЗСУ на масовані провокації, щоб показати якийсь свій розбомблений дитсадок, школу чи інший злочин проти людяності. Їхня артилерія б'є з населених пунктів.

ЗСУ – переважно як на Майдані: «стоїмо, не провокуємо», вогонь відкриваємо лише в разі загрози життю наших військовослужбовців

Привіт тим, хто кепкував над зливами інфи американської і британської розвідки про анонсований початок наступу РФ 16 лютого. Цей удар (правда, в іншому прояві гібридної війни) почався з похибкою всього на кілька годин – уранці 17-го.

Під це діло й Монтян підтягнули, й інші обліченія київської хунти на Радбезі ООН.

Про очікувану «диверсію» з хімзброєю як імовірний casus belli говорили ще з грудня. Почав Шойгу (нібито на території Донецької області діють американські приватні військові кампанії, котрі готують провокації за допомогою «хімічних компонентів»). Згодом, 29 грудня, про це попереджало ГУР МО України. Далі – знову різні CNNи і блінкени.

«Вовки, вовки!»?

Про російське інсценування хімічної атаки («під чужим прапором») попереджав «Вашингтон пост»

І ось вчора прорвало.

У стрічці ТАСС о 14:00 з'явилося повідомлення про те, буцімто «при спробі проникнення в ДНР диверсійних груп ЗСУ були вбиті двоє чоловіків із їхнього складу». При цьому представники угруповання «ДНР» заявили про «запобігання підриву ємності з хлором на очисних спорудах у районі Горлівки», «була спроба підірвати ємність для зберігання аміаку на заводі «Стирол» у Горлівці».

Для повноти картинки «диверсії» російська пропаганда застосувала вже звичний прийом – вказала, нібито диверсанти, які проривалися до хімоб'єктів на території ОРДО, говорили польською мовою.

Тут підоспіла і евакуація «дирявими» мирного населення в Ростовську область (чи інформаційний шум замість неї), і заяви орків про наказ Зеленського на наступ у бік ОРДЛО

Це вже зовсім не смішно. Тому що логічне питання – щоб що?

Щоб мати свій привід для натиску.

А тут і Олімпіада закінчується, і символічні дати Майдану й окупації Криму, і війська РФ так «відводяться», що лише приводяться насправді.

Ну і сам же голова ГУР Буданов, якщо пригадати, на самому початку прогнозував не лише внутрішній кач, а й імовірний наступ мскл у січні-лютому.

Так от якраз зараз прогнози й передумови почали збуватися. Хіба що земля не замерзла, але це чи не єдине, що тішить.

Ні, не єдине. Головне, що тішить – боєготовність ЗСУ та їх оснащеність протитанковими комплексами.

Так що зберігаємо спокій і підтримуємо свою армію.

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Джерело: блог Дмитра Лиховія

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