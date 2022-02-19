Депутат Держдуми формує «дружини добровольців» для війни на Донбасі

Депутат Держдуми Журавльов закликає формувати в Росії «дружини добровольців» для відправки на Донбас

Російський депутат закликає відстояти «русскій мір» на «доМбасі»

Депутат Державної думи Росії, голова політичної партії «Родіна» Олексій Журавльов заявив, що потрібно формувати «дружини добровольців» для захисту Донбасу. Про це депутат Держдуми заявив у відеоролику в Facebook. При цьому політик навіть не знає точну назву регіону, за який він хоче воювати. Журавльов вперто називає Донбас «доМбасом».

Російський депутат закликає відстояти в Україні «русскій мір» і запевняє, що у цьому списку добровольців він є першим.

Журавльов вважає, що його «Батьківщина у небезпеці».

«Ми повинні відстояти наш мір, русскій мір і показати, що ми, росіяни, завжди разом», – зазначив Журавльов.

Він зазначив, що сьогодні потрібно боронити «свою Батьківщину».

«Сьогодні ми маємо сформувати ці списки та сьогодні ми поїдемо на Донбас», – додав Журавльов.

Тим часом подібні заяви є кримінально переслідуваними не лише за міжнародними нормами, а й згідно з російським законодавством.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.