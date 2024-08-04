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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

«Хороші росіяни» змінили свою риторику щодо України. Чому?

glavcom.ua
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Про прес-конференцію російських опозиціонерів. Як перетворити нашу образу на тактичну перевагу?
колаж: glavcom.ua

«Головна поразка Путіна – це якщо Україну і українців визнають субʼєктами і окремим народом»

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Приблизно 3-4 місяці тому «хороші росіяни» змінили свою риторику щодо України. Формально це почалося з різних спічів від Юлії Латиніноі про те, що українці посилають хороших росіян, а відтак можна не звертати увагу на українців. І з цього моменту, ця позиція стала певним трендом.

2

В той же час цей посил Латиніноі співпав з іншим, більш важливим трендом: «хороші росіяни» чітко усвідомили, що на горбу ЗСУ вони не увійдуть в Кремль. А відтак, продовжувати загравати з українським питанням більше немає сенсу. Особливо зважаючи на те, що українці справді, в своїй масі, вважають «хороших росіян» негативним явищем.

3

Логічним продовженням цих двох аспектів, є заяви Кара-Мурзи про те, що росіяни не мають колективної відповідальності, а в усьому винен Путін. Він говорить те, що стало консенсусом серед російської опозиції. А наша позиція, яка полягає в тому, що всі «хороші росіяни» – «погані хлопці і дівчата» тільки розвʼязує їм руки в їхніх висловлюваннях. Як би це не було нам неприємно чути, але ми дозволили їм стати в позу ображеного. І це наша велика помилка. Я розумію, що зараз багато хто почне говорити про справедливість, чесність і т.д. Але це політика і тут не йдеться про це. Ще раз повторюся: ми дозволили їм зробити вигляд, що вони ображені. І їхня реальність – інша ніж наша.

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З великою долею імовірності ми можемо допустити, що американці спробують переформатувати російську опозицію і спробують надати їм певні смислові речі. Справа в тому, що починаючи з ідіотичного рішення про «голосування на президентських виборах о 12.00», російська опозиція взагалі не попадає в бажання не лише глибинного народу, але й своїх прихильників. Це, між іншим, ще одна причина, чому їм потрібно було зробити вигляд, що їх образили українці – їм потрібно перенести свої помилки на інших.

5

Тепер щодо сенсів, які будуть пробувати навʼязувати американці. Вони не зможуть не вказувати на тему України. Сьогоднішня одностайна позиція українського політикуму справедлива і правильна. Але правильна, як перший крок. Ми висловили своє обурення і тепер ми, а не вони ображені. І наша прагматична задача перетворити нашу образу на заяви хороших росіян про чітку підтримку України. Я розумію, що багато хто волів би сказати: «та пошліть їх…», але в політиці так не працює. Ми маємо нашу образу перетворити на нашу тактичну перемогу і змусити їх знову (навіть нещиро) говорити те, що вигідно нам.

Окремо я хотів би звернути увагу на ще одну важливу, як на мене, річ: ця війна – це не лише про території. Головна поразка Путіна – це якщо Україну і українців визнають субʼєктами і окремим народом. І це те, що перш за все повинні просувати «хороші росіяни».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін політика українці опозиція росіяни

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