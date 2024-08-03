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Дмитро Золотухін Медіаексперт

Обмін російських опозиціонерів. А це точно хороші росіяни?

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Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин
фото: DW

«Загальний висновок – тренди, задані російською опозицією на заході, будуть посилені»

У Бонні Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин розповідають про свій погляд на свої терміни, своє звільнення та свою подальшу діяльність.

Моя думка, ця прес-конференція обнуляє українські зусилля щодо доведення аргументу про те, що відповідальність за російську агресію проти України несуть усі громадяни Російської Федерації, а не лише Володимир Путін.

У прес-конференції є й позитивні для України ноти, але українці поки що не готові їх чути. А ваш покірний слуга співає їх з квітня 2022-го року.

Почнемо за формою.

По-перше, російські політв'язні легітимізовані в західній екосистемі особистою участю в їхній долі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Тобто якщо ви атакуєте ідеї Кара-Мурзи, Яшина та Пивоварова – ви ставите під сумнів авторитет Байдена та Шольца, які поклали свою політичну репутацію для цієї угоди. А Навальний – віддав своє життя за те, щоб вони були вільні.

Іншими словами, у дискусії це накладає певні нерівності із цими людьми. До речі, безперечно, сміливими людьми.

По-друге, політика ведеться у країні. За межами країни політики на кшталт Ходорковського, Мілова та інших – це ерзац-політики. І всі це розуміють. Тому в найближчі 6-12 місяців Пивоваров, Яшин і Кара-Мурза мають пріоритет у контексті західних вух. І західні вуха чутимуть щодо російської агресії те, що вони їм скажуть.

Тепер по суті.

Єдиний посил для всіх трьох спікерів (а, Пивоваров говорив про це мінімум тричі) – є, нібито, велика різниця між Путіним та рештою росіян, які, звісно, ​​«Рафік ні в чиєму ні винен» і проти війни.

Тому треба знімати санкції, які погіршують життя росіян та запроваджувати санкції, які погіршують життя Путіна.

Я вважаю, що зараз боротися проти цього нарратива вже контрпродуктивно. На жаль, переламати цей тренд не вдалося. Тепер це даність. Потрібно виходити з того, що є насправді.

У той же час, як мінімум, Ілля Яшин кілька разів згадав, що суть його конфлікту з російською владою була через війну. Кара-Мурза не акцентував на цьому уваги журналістів. Та й взагалі, контекст заяв був такий, що війна приносить набагато більше прикрощів самим росіянам.

Іншими словами, ситуація з обміном набула смислової завершеності. По суті Україна залишилася за дужками процесу. Є два глобальні суб'єкти – демократія та Путін. Путін – проти демократії. Воїни демократії – проти Путіна. Воїни продовжать свій ратний подвиг, політизуючи у західних країнах.

До речі, Яшин говорив дуже професійно. Та й всі три спікери були на висоті.

Пресконференція дала багато інсайтів.

Загальний висновок – тренди, задані російською опозицією на заході, будуть посилені. Західні політики будуватимуть свою стратегію щодо РФ, виходячи з того, що їм говорять російські опозиціонери. Переламати ситуацію за поточного зовнішньо-політичного менеджменту українці не зможуть.

Тому або будуть грамотні «генерали дипломатії», здатні організовувати точкові флангові атаки. Або, «бери шинель – пензлюй додому».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія дипломатія війна путін обмін полоненими росіяни

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