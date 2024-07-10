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Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є жертви та поранений

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є жертви та поранений
Кіпер: «Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району»
фото з відкритих джерел

В результаті атаки росіян пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблі, поранений матрос. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

«Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. Двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули», – розповів він.

Крім того, за даними ОВА, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні. 

Наслідки атаки

Як повідомив Кіпер, пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

Нагадаємо, що сьогодні рано-вранці в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що 4 липня, під час минулої атаки на цивільну портову інфраструктуру Одеського району, окупанти пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. 

Також минулої ночі під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожі безпілотники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Глава регіону додав, що на місці атаки працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване.

До слова, у житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Деблоковано тіло дівчини 2006 року народження. Також у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Загалом, за даними рятувальників, унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини, серед них п'ятеро дітей. Крім того, 121 людина отримала поранення, серед них 10 дітей, 11 людей врятовано.

Читайте також: Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла
Теги: війна обстріл Одещина

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