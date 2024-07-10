Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У чергах стоять чоловіки різного віку
фото: varta1.com.ua

 У чергах стоять чоловіки, які прагнуть зберегти бронювання від мобілізації

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє про значний наплив громадян, які прагнуть уточнити свої військово-облікові дані. Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю «Телеграфу».

За словами речника ТЦК Романа Істоміна, більшість відвідувачів – це чоловіки, які мають намір продовжити бронювання від мобілізації. Істомін наголосив, що до 16 липня всі призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від наявності броні чи відстрочки, зобов'язані уточнити свої облікові дані. Це стосується і жінок, які вже перебувають на військовому обліку, навіть якщо вони оновлювали дані до 18 травня.

16 липня завершується двомісячний термін, відведений для уточнення військово-облікових даних згідно з новим законом про мобілізацію. Після цієї дати можливі зміни у порядку мобілізації та військовому обліку, зокрема посилення контролю за дотриманням правил військового обліку та можливе запровадження штрафів за їх порушення.

Нагадаємо, із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Зокрема, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції. 

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. 

Читайте також: До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
Теги: Україна роман застосунок Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, схоже, оголосила Європі війну без правил
Студенти, священники та іноагенти. Як таємна армія Путіна намагається посіяти хаос в Європі
24 червня, 21:30
Компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання
Від початку війни «Метінвест» спрямував майже 7 млрд грн на підтримку ЗСУ та населення Волонтерська ініціатива
14 червня, 11:21
Стало відомо, про що йтиметься на Глобальному саміті миру
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви
11 червня, 09:28
Втеча з навчального центру «Десна» шести ув’язнених, які долучились до лав Збройних сил України – це фейк
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
25 червня, 14:53
Українки зустрілися з Папою Римським в середу, 26 червня, після завершення загальної аудієнції
Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
26 червня, 20:43
Не можна не враховувати ісламський фактор, коли йдеться про Дагестан та Чечню як причини можливого розвалу РФ
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
27 червня, 07:41
Павлюк пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії
По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву
2 липня, 12:59
У графіках є три категорії відключень
Відключення світла 5 липня: графіки від «Укренерго»
4 липня, 17:43
Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані
Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані
8 липня, 07:49

Суспільство

У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
Названо три країни ЄС, які найбільше приваблюють українських біженців
Названо три країни ЄС, які найбільше приваблюють українських біженців
У 2014 році виїхав із Криму. Лікар з «Охматдиту», чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів свою історію
У 2014 році виїхав із Криму. Лікар з «Охматдиту», чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів свою історію
«Операційна зруйнована». Хірург, чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів про ситуацію в «Охматдиті»
«Операційна зруйнована». Хірург, чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів про ситуацію в «Охматдиті»
Нардеп Дмитрук став іподияконом Московської церкви
Нардеп Дмитрук став іподияконом Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
23K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
13K
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
9 липня, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
9 липня, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua