У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування

У чергах стоять чоловіки, які прагнуть зберегти бронювання від мобілізації

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє про значний наплив громадян, які прагнуть уточнити свої військово-облікові дані. Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю «Телеграфу».

За словами речника ТЦК Романа Істоміна, більшість відвідувачів – це чоловіки, які мають намір продовжити бронювання від мобілізації. Істомін наголосив, що до 16 липня всі призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від наявності броні чи відстрочки, зобов'язані уточнити свої облікові дані. Це стосується і жінок, які вже перебувають на військовому обліку, навіть якщо вони оновлювали дані до 18 травня.

16 липня завершується двомісячний термін, відведений для уточнення військово-облікових даних згідно з новим законом про мобілізацію. Після цієї дати можливі зміни у порядку мобілізації та військовому обліку, зокрема посилення контролю за дотриманням правил військового обліку та можливе запровадження штрафів за їх порушення.

Нагадаємо, із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Зокрема, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції.

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення.