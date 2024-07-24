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Росія знищила 70% міста Торецьк

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія знищила 70% міста Торецьк
3,5 тис. залишаються у Торецьку
фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Рятувальники продовжують евакуацію місцевих жителів із Торецька

Російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Місто Торецьк знищено на 70%. Людей два тижні тому там знаходилося 5,5 тис., а зараз там 3,5 тис. Люди виїжджають, але не так скоро, як би нам хотілося», – йдеться у заяві.

Філашкін зазначає, що органи влади, деякі підрозділи поліції, рятувальники ДСНС під ворожими обстрілами, ризикуючи життям, продовжують евакуацію місцевих жителів.

Раніше, Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри евакуації людей з Торецької громади. Вивезення українців здійснюють рятувальники евакуаційної групи «Фенікс».

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Теги: Торецьк війна Україна росія окупанти Донеччина

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