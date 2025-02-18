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Дмитро Галко Журналіст

Путін розраховує зірвати джекпот

glavcom.ua
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Не варто тішити себе ілюзіями, на кшталт, а ось коли Путін не піде на виконання вимог Трампа, ось тоді й почнеться...
фото: AP

Очікувати якихось сюрпризів від Трампа також не варто

Росіяни не раділи б так з приводу тілорухів Трампа, а вони мало зі штанів не вистрибують, якби їм потрібна була всього лише передишка.

Ні, передишка їм не настільки критично потрібна. Вони явно розраховують зірвати джекпот, тобто виграти набагато більше, ніж змогли на полі бою.

Чому вони дійсно можуть на це сподіватися?

Тому що Трампу потрібні наочні докази тієї риторики, навколо якої він будував свою передвиборчу кампанію і яку продовжує проголошувати донині. Тобто швидкі, символічні і яскраві перемоги. Які продемонструють, що з його поверненням до Білого дому епоха «занепаду» США миттєво змінюється на оголошене в інавгураційному посланні «нове золоте століття».

Можливо, якби він міг таким чином перемогти Росію, швидко та яскраво, і щоб Америка не мала за це нічого платити, він би так зробив. Але такої опції у принципі не існує.

Уявлення, що він може натиснути на рубильник і обрушити ціни на нафту, а Росія тоді сама приповзе до нього просити про мир, це просто дитячий садок.

Водночас будь-яку затяжну та складну боротьбу із безпосереднім залученням США неможливо продати як швидку перемогу.

Отже, яка опція залишається на столі? Вона насправді лише одна: віддати Росії буквально все, чого вона хоче. Лише таким чином можна гарантувати, щоб протягом каденції Трампа війни не було.

Не варто тішити себе ілюзіями, на кшталт, а ось коли Путін не піде на виконання вимог Трампа, ось тоді й почнеться... Де ви бачили якісь вимоги Трампа до Путіна? Їх немає. І не буде, бо якщо висувати вимоги, неприйнятні для Путіна, не буде жодної «great deal», а вона ж конче потрібна.

Гадаю, у Кремлі це чудово розуміють, тому намагатимуться взяти якнайбільше.

Чи це означає, що всьо пропало? Ні, не означає. Бо Україна має суб'єктність. Європа має суб'єктність. І вони здатні сказати своє слово, безумовно. А як воно там буде, для цього у мене немає магічної кулі.

Просто очікувати якихось приємних сюрпризів від Трампа не варто. Краще бути готовими до максимально неприємних.

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Джерело
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Теги: росія США війна путін Європа Дональд Трамп Україна

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Дмитро Галко

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