Пентагон офіційно прокоментував указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги

Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США

Указ про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не вплине на Україну

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Пентагон.

«Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки», – зазначає Міноборони.

Так, контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке було оголошене колишнім президентом США Джо Байденом.

Втім, наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України.

Нагадаємо, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

Так, США не надаватимуть допомогу іншим країнам поки не оцінять, чи відповідає та, чи інша програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики.

Згодом у мережі почала ширитися інформація про те, що США заблокували допомогу Україні. Натомість нардеп Ярослав Железняк спростував заяву та наголосив, що Україні немає чому переживати.

«Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес», – пояснив він.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду для закінчення війни.