Стало відомо, в якій області РФ атакувала газову інфраструктуру

Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів на Полтавщині

Російські терористи завдали ракетного удару по Полтавщині. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

«Ворог вчергове атакував Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

«Не нехтуйте безпекою! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», – закликали в ОВА.

Нагадаємо, вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.

Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом.

В Україні досі триває повітряна тривога. Росія атакує дронами та ракетами.

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджуються аварійні відключення.

До слова, триває 1084-й день повномасштабної війни.

Противник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 101 керовану авіаційну бомбу, здійснив понад 1000 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько 5 тис. обстрілів позицій наших військ.

Від початку доби відбулося 127 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує ГенштабЗСУ.