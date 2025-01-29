Держсекретар США послабив наказ про замороження всієї іноземної допомоги – CNN

Державний департамент США офіційно не підтвердив інформацію про внесення змін до розпорядження про іноземну допомогу

Обмеження призвели до зупинки десятків програм – від глобальної охорони здоров'я до надання притулку в надзвичайних ситуаціях і боротьби з торгівлею людьми

У вівторок, 28 січня, державний секретар США Марко Рубіо послабив розпорядження про замороження всієї іноземної допомоги, зробивши виняток для «гуманітарної допомоги, що рятує життя». Про це повідомляє CNN.

«Виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена», – йдеться у документі.

Послаблення обмежень не поширюється на «діяльність, пов'язану з абортами, конференціями з планування сім'ї, гендерними програмами або програмами ідеології DEl, трансгендерними операціями або іншою допомогою, що не рятує життя». Зазначається, що «допомога мігрантам і біженцям (MRA) може бути використана лише для підтримки діяльності», яка підпадає під категорію гуманітарної допомоги, що рятує життя, «а також для репатріації громадян третіх країн до країни їхнього походження або безпечної третьої країни».

CNN наголошує, що розпорядження Рубіо стосується «основних життєво важливих ліків, медичних послуг, продуктів харчування, житла і допомоги на прожиття, а також витратних матеріалів і розумних адміністративних витрат». Зазначається, що додаткові винятки може погодити Державний департамент.

Деякі представники гуманітарних організацій заявили у вівторок ввечері, що вони ще не були офіційно поінформовані про послаблення обмежень. Незрозуміло, як швидко організації зможуть відновити роботу, яку було призупинено, і які саме програми підпадають під виняток.

Державний департамент США також публічно не підтвердив інформацію про ослаблення директиви.

Зауважимо, що державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Згодом дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинку на 90 днів іноземної допомоги.

До слова, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що призупинення невоєнної допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти у соціальній сфері, оскільки Україна має й інших фінансових партнерів.