Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: reuters

Угода чи переговори?

Трамп поспішає і гостро потребує перемоги, щоб посилити свій вплив у внутрішній політиці США, де наростає хвиля відритого і прихованого опору його консервативної революції. Путін, навпаки, буде гальмувати переговорний процес, відводячи його на хибні шляхи і глухі кути. Путін усе ще сподівається на великий успіх у війні з Україною і вірить у диво перемоги. Але йому вже неприємно перед Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Загрузнувши в Україні, він створює великі проблеми своїм союзникам, які, як і він, були впевнені в його швидкій перемозі над Україною. А зараз Путін, навіть якби він хотів, то він не знає, як вийти з України, як закінчити війну, не втративши владу в Москві. Війна керує владою та економікою в Росії.

Ймовірно, швидкої та успішної угоди не буде, як прагне Трамп, бо Путіну небезпечно і не вигідно різко закінчувати війну і ризикувати своїми союзницькими відносинами з Китаєм, на що розраховує США.

Затягнутий переговорний процес буде супроводжуватися блефами, спалахами агресії і провокаціями Кремля проти України і його союзників у Європі. Китаю теж дуже не подобається, що переговорний процес відбувається без його участі. Він справедливо боїться, що Москва може зрадити Пекін заради поступок США в Україні, які Путін видасть 9 травня за свою перемогу у війні.

Тому якщо Трампу не вдасться протягом короткого часу укласти угоду з Путіним коштом Європи та України, то до переговорного процесу встигне підключиться Пекін. Тим паче, що Трамп поспішає і поряд із переговорами про перемир'я в Україні намагається тихо відірвати Білорусь від Росії та Китаю.

Якщо ж Трампу пощастить, і він змусить піти на поступки Україну і Росію, то швидка перемога на переговорах (угода) не призведе до тривалого миру, а перемир'я буде крихким і фальшивим, бо внаслідок «одноразового компромісу» програють усі, крім Трампа. Трампівська Америка перехопить лідерство в експорті міжнародного хаосу в путінської Росії.
І тоді все доведеться починати все спочатку шукати мирну угоду в Україні, але вже з урахуванням інтересів Китаю, США, Європи та Росії.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь війна путін перемога переговори росія Китай США Україна Північна Корея Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Швидких важелів нема, й тому 24 години перетворилися на 72, потім на 100 днів, потім на півроку»
Що робити Трампу, аби примусити Путіна до переговорів? Варіантів чимало
9 лютого, 12:31
Смертельна ДТП сталася напередодні найбільшого цивільного та військового авіашоу Китаю
У Китаї страчено чоловіка, який в’їхав у натовп та вбив 35 людей
20 сiчня, 15:03
Дональд Трамп прибув до Вашингтона зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном
Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації
19 сiчня, 09:32
Нафта з Росії перестала бути цікавою двом головним покупцям
Страшний сон Москви: Китай та Індія зупинили закупівлі російської нафти
28 сiчня, 19:00
Толкач: Останнім часом мені доводиться у інтерв’ю говорити сербським ЗМІ, що сербам було б легше нас зрозуміти, якби вони мали спільний з Росією кордон
Дипломат розказав, як війна в Україні змінила сербів
29 сiчня, 17:06
Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби
Міноборони допустило до використання вітчизняні дрони, які маловразливі до впливу РЕБ
5 лютого, 17:04
11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині
Після атаки РФ на Полтавщині припинив роботу газовидобувний об'єкт
11 лютого, 19:34
В основі стрічки – випадково знятий бій на боді-камеру на позиції «Реал» на сході України, звідси й назва фільму
«Перша і, можливо, остання». Документальна стрічка Сенцова виходить в прокат
Вчора, 16:46
Держсекретар США наголошує, що одна зустріч не вирішить війну
Держсекретар США зробив заяву про переговори в Саудівській Аравії
16 лютого, 20:49

Віктор Небоженко

Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим
Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим
Є гарний спосіб покарати Путіна. Але чи наважиться Шольц?
Є гарний спосіб покарати Путіна. Але чи наважиться Шольц?
Демократи шукають нову силу після виходу Байдена з виборів
Демократи шукають нову силу після виходу Байдена з виборів
Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана
Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана
Сенс безсенсових виборів у РФ
Сенс безсенсових виборів у РФ
Що буде, якщо Трамп здасть Україну Росії
Що буде, якщо Трамп здасть Україну Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
45K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
14K
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
11K
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
6755
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua