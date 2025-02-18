Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим

Угода чи переговори?

Трамп поспішає і гостро потребує перемоги, щоб посилити свій вплив у внутрішній політиці США, де наростає хвиля відритого і прихованого опору його консервативної революції. Путін, навпаки, буде гальмувати переговорний процес, відводячи його на хибні шляхи і глухі кути. Путін усе ще сподівається на великий успіх у війні з Україною і вірить у диво перемоги. Але йому вже неприємно перед Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Загрузнувши в Україні, він створює великі проблеми своїм союзникам, які, як і він, були впевнені в його швидкій перемозі над Україною. А зараз Путін, навіть якби він хотів, то він не знає, як вийти з України, як закінчити війну, не втративши владу в Москві. Війна керує владою та економікою в Росії.

Ймовірно, швидкої та успішної угоди не буде, як прагне Трамп, бо Путіну небезпечно і не вигідно різко закінчувати війну і ризикувати своїми союзницькими відносинами з Китаєм, на що розраховує США.

Затягнутий переговорний процес буде супроводжуватися блефами, спалахами агресії і провокаціями Кремля проти України і його союзників у Європі. Китаю теж дуже не подобається, що переговорний процес відбувається без його участі. Він справедливо боїться, що Москва може зрадити Пекін заради поступок США в Україні, які Путін видасть 9 травня за свою перемогу у війні.

Тому якщо Трампу не вдасться протягом короткого часу укласти угоду з Путіним коштом Європи та України, то до переговорного процесу встигне підключиться Пекін. Тим паче, що Трамп поспішає і поряд із переговорами про перемир'я в Україні намагається тихо відірвати Білорусь від Росії та Китаю.

Якщо ж Трампу пощастить, і він змусить піти на поступки Україну і Росію, то швидка перемога на переговорах (угода) не призведе до тривалого миру, а перемир'я буде крихким і фальшивим, бо внаслідок «одноразового компромісу» програють усі, крім Трампа. Трампівська Америка перехопить лідерство в експорті міжнародного хаосу в путінської Росії.

І тоді все доведеться починати все спочатку шукати мирну угоду в Україні, але вже з урахуванням інтересів Китаю, США, Європи та Росії.