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Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, ще п'ятеро – загинули

Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України, Зеленський анонсував нові санкції. «Главком» склав добірку новин 4 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетний удар по Ізюму

Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого фото 1
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого фото 2
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого фото 3
Працівники ДСНС рятують людей після ворожої атаки
Працівники ДСНС рятують людей після ворожої атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир – вибиті вікна. Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради та пошкоджено адміністративну будівлю. Згодом президент України повідомив, що було зруйновано частину будівлі міської ради.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до України. Це вже 11-й візит глави МАГАТЕ до України.

Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику. Він заявив, що атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій.

Зеленський анонсував нові санкції

На засіданні Рада національної безпеки і оборони України було ухвалено рішення про запровадження нових санкційних пакетів. Списки будуть оприлюднені найближчим часом.

За словами глави України Володимира Зеленського, зміни керівників Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу вже дали перші результати.

«Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або  використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», – повідомив очільник України.

Буданов спростував інформацію про виведення військ Північної Кореї з лінії фронту

У Курській області близько восьми тисяч північнокорейських військових досі перебувають на лінії фронту.

Як зазначив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, північнокорейські війська все ще воюють ведуть бої на лінії фронту у Курській області, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Буданов наголосив, що повідомлення про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями – «помилкові». «Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів», – каже він.

Рада ратифікувала оборонну угоду з Британією на 2 млрд фунтів

Верховна Рада в цілому прийняла закон, який ратифікує угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

Ратифікацію угоди підтримали 245 народних депутатів. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлі оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

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Теги: МАГАТЕ війна санкції США Володимир Зеленський Ізюм обстріл

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