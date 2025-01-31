Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 1-2 лютого

Київський національний академічний театр оперети пропонує подивитися спектакль «Шафранова троянда»

Протягом вихідних 1-2 лютого у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запрошує на фотовиставку «Відвага нації», бібліотека «Світогляд» запрошує на виставку побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси». Київський національний академічний театр оперети пропонує подивитися спектакль «Шафранова троянда».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 1-2 лютого.

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

1 лютого – віршована комедія «Троє поросят»;

2 лютого – фентезі за мотивами української народної казки «Івасик-Телесик».

Дитячий простір «У світі казок»

1 лютого – карпатська рапсодія «Червона шапочка, або десять пиріжків для бабусі».

Київський національний академічний театр оперети:

1 та 2 лютого – «Шафранова троянда».

Київський академічний театр «Колесо»:

1 лютого – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

1 лютого – детектив «Мишоловка»;

2 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

Київський академічний театр на Печерську:

1, 2 лютого – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

1 лютого – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували»;

2 лютого – балет на дві дії «Дюймовочка».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

1 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;

1 лютого – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

2 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;

2 лютого – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

2 лютого – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія.

Музеї

Музей Майдану:

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 16 лютого – виставка «Бурштинове серце української землі»;

1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

31 січня – 2 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–28 лютого – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

1 лютого – кураторські екскурсії виставкою «Transfero».

Музей української діаспори:

1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1 лютого – 31 грудня – Виставка «Українські обличчя зони».

Музей окупації Києва:

1–28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» (1 лютого – нагородження переможців конкурсу);

щосуботи – лекції із циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

1–28 лютого – виставка Ellen Orro;

2 лютого – концерт Національної філармонії України;

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

1–20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара»;

до 1 лютого – виставка С. Параджанова «До і після», присвячена 101-й річниці від дня народження.

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

1-2 лютого– виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;

1 лютого – екскурсія-гра «Кольорові звірі» для відвідувачів дошкільного та молодшого шкільного віку в межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

1 лютого – лекція к. і. н. Панченка В.О. «Григорій Граб’янка – полковник і літописець»;

до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

1-8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;

1–6 лютого – виставка дитячих робіт «Міфи, трансформація, самоідентифікація». У межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром» спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;

1 лютого – лекція «Від витоків до сьогодення». Інтерпретація міфологічних образів у авторських роботах.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;

упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922 рр., голод 1932–1933 рр., голод 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

1 лютого – «Рецепція «неокласиків» в Німеччині». Розповідає к.ф.н. Бросаліна О.В.;

2 лютого – «Зимовий пленер». Київські художники в музеї М. Рильського малюють краєвиди.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

до 2 лютого – до Дня Соборності України фотовиставка «Україна єдина» (спільно з КО НСФХУ);

2 лютого – заходи для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

1 лютого – «Клуб джентльменів»;

2 лютого – «Любов назавжди».

Музей видатних діячів української культури:

1 лютого – концерт В. Матюшенко (сопрано), Д. Кашуба (фортепіано). Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

1–2 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;

2 лютого – лекція «Образ дитини в китайському мистецтві» та майстер-клас із друку ліногравюри;

2 лютого – лекція «Довголіття і повага до старших: від легендарних імператорів до роботів»;

протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;

щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

протягом зими (за попереднім записом) – Хатинка Київського Миколая. Дитячі атракції – «Хатинка народних майстринь»;

протягом зими (за попереднім записом) – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від Народної студії «Київське бісероплетіння». Деталі за тел.: 066-381-32-80.

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:

щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

1 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;

2 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

1 – 2 лютого – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

1 – 2 лютого – виставка гравюр Аркадія Пугачевського «Все минає…»;

2 лютого – творча зустріч із поетом, журналістом, військовослужбовцем Дмитром Лазуткіним.

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

1 лютого – надання психологічної підтримки ВПО та киянам у «Клубі самодопомоги»;

1 лютого – майстер-клас у техніці оригамі «Паперові дива».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

1-2 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

1-2 лютого – виставка ведмедиків із зібрань читачів «Під ялинку».

Бібліотека ім. О. Вишні:

2 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

1-2 лютого – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.