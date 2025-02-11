Трамп призупинив закон США, який забороняє підкуп іноземних чиновників

Глава Білого дому вважає, що закон, який існує вже майже 50 років, завдає шкоди країні

Американський президент Дональд Трамп наказав міністерству юстиції США зупинити виконання антикорупційного закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу. Про це повідомляє Financial Times.

Закон про корупцію за кордоном прийняли у США у 1977 році. Він забороняє всім американцям і деяким іноземним емітентам цінних паперів давати хабарі іноземним чиновникам. У 1998 році до закону було внесено поправки, які стосуються іноземних фірм і осіб, які давали хабарі в Сполучених Штатах. Широко написаний закон стосується не лише вже наданих хабарів, але й хабарів, які пропонуються, плануються чи санкціонуються керівництвом компанії.

За даними видання, Трамп назвав цей закон «катастрофою на практиці», і його зупинка означатиме «набагато більше бізнесу для Америки».

«Якщо американець переїжджає в чужу країну і починає там вести бізнес легально, законно чи іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не хоче вести бізнес з американцями через це», – зауважив президент.