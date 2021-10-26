  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуку вилучено значний обсяг зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв - Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Під час обшуку вилучено значний обсяг зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв
    Фото: Київська міська прокуратура

    Нелегальний бізнес організував співробітник полку патрульної служби поліції особливого призначення

    За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито діяльність групи осіб із числа працівників правоохоронних органів, які у складі злочинної групи займалися зберіганням та збутом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організував чинний співробітник технічного взводу розвідувально-штурмової роти полку патрульної служби поліції особливого призначення поліції Києва, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих та налагодив зв’язки із особами, які мають доступ до зброї, зокрема із працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями.

    Встановлено, що незаконно придбану та отриману зброю учасники злочинної групи зберігали на території гаражного кооперативу у м. Краматорськ Донецької області.

    Усі домовленості про збут вогнепальної зброї та боєприпасів вказані особи здійснювали особисто та через мережу Інтернет.

    У ході досудового розслідування у вказаних осіб було здійснено оперативну закупку боєприпасів, а саме патронів калібру 7.62 загальною вартістю 10 тис. грн, та здійснено передоплату за придбання зброї, боєприпасів та вибухових речовин на загальну суму понад 30 тис. грн та $1,2 тис.

    25 жовтня двох учасників групи затримано «на гарячому», а саме працівника правоохоронного органу та цивільну особу. Під час обшуків за місцями їхнього проживання та в гаражних боксах правоохоронці вилучили значний обсяг зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)
    Фото: Київська міська прокуратура

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

    Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

    Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал зброя боєприпаси Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столичні правоохоронці попалися на торгівлі зброєю та боєприпасами (фото, відео)