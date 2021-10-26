Міністр Монастирський анонсував значки про вакцинацію: хто їх носитиме

Поліція буде з позначками про вакцинацію

Українці не вірять, що поліціянти вакциновані

У системі міністерства внутрішніх справ понад 70% працівників вакциновані повністю. Міністерство розробило спеціальні значки для патрульних поліцейських, які вони можуть носити та показувати людям. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів в етері програми «Свобода слова».

Монастирський зізнався, що українці скептично ставляться до поліціянтів, адже не вірять, що вони вакциновані.

«Це також одне з питань, бо поліцейським, які роблять зауваження людям (щодо дотримання карантинних правил – ред.) кажуть: «А ви самі вакциновані? Покажіть вашу «Дію». Ми розробили значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські, де буде визначено, що вони вакциновані», – розповів Монастирський.

Нагадаємо, Нацполіція перевіряє сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом.

В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях.

Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

довідки про статус біженця;

документів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19;

довідку про негативний результат тестування на Covid-19 або перенесення хвороби.

Як відомо, покупці та продавці сертифікатів про вакцинацію та тестів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це вже активно відбувається в Україні. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді.