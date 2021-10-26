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    Міністр Монастирський анонсував значки про вакцинацію: хто їх носитиме

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    Поліція буде з позначками про вакцинацію - Міністр Монастирський анонсував значки про вакцинацію: хто їх носитиме
    Поліція буде з позначками про вакцинацію
    Фото з відкритих джерел

    Українці не вірять, що поліціянти вакциновані

    У системі міністерства внутрішніх справ понад 70% працівників вакциновані повністю. Міністерство розробило спеціальні значки для патрульних поліцейських, які вони можуть носити та показувати людям. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів в етері програми «Свобода слова».

    Монастирський зізнався, що українці скептично ставляться до поліціянтів, адже не вірять, що вони вакциновані.

    «Це також одне з питань, бо поліцейським, які роблять зауваження людям (щодо дотримання карантинних правил – ред.) кажуть: «А ви самі вакциновані? Покажіть вашу «Дію». Ми розробили значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські, де буде визначено, що вони вакциновані», – розповів Монастирський.

    Нагадаємо, Нацполіція перевіряє сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом.

    В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях.

    Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

    • документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
    • довідки про статус біженця;
    • документів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19;
    • довідку про негативний результат тестування на Covid-19 або перенесення хвороби.

    Як відомо, покупці та продавці сертифікатів про вакцинацію та тестів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це вже активно відбувається в Україні. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді.

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    Теги: міністр українці Денис Монастирський
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    Міністр Монастирський анонсував значки про вакцинацію: хто їх носитиме