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    Думки вголос

    Як російський нобелівський лауреат Муратов продавав свою медаль

    Муратов не сказав, що це за війна взагалі така і що Росія&nbsp;&ndash; єдина її винуватця - Як російський нобелівський лауреат Муратов продавав свою медаль
    Муратов не сказав, що це за війна взагалі така і що Росія – єдина її винуватця
    скріншот з відео

    Москва заслужила Путіна, він там абсолютно логічний

    Прочитав, що нобелівський лауреат Муратов продав золоту нобелівську медаль. На старті аукціону Муратов розповів, що усі виручені кошти через ЮНІСЕФ будуть направлені країнам, які прийняли українських біженців, і назвав серед цих країн Росію.

    Схоже, перекладачка (справа була у Нью-Йорку) подумала, що він помилився, коли називав Росію. Але Муратов її виправив. І таки сказав, що серед країн, що «прийняли» українських біженців – Росія. Муратов не сказав, що це за війна взагалі така і що Росія – єдина її винуватця. Ось просто якісь сферичні біженці у вакуумі, просто якийсь сферичний Маріуполь у вакуумі, де згрібають уламки будинків бульдозерами, просто якась сферична несправедливість у вакуумі, і Муратов типу хоче допомогти разом з «Новою газетою».

    Люди в залі навіть не зрозуміли, про яке лихо в Маріуполі він говорить.

    Москва заслужила Путіна, він там абсолютно логічний. З такими володарями дум, що навіть у Нью-Йорку і навіть у статусі так званого нобелівського лаурета не називають речі своїми іменами. Ну а якщо гроші, виручені за цю нобелівську медаль, справді підуть у Росію як у країну, яка «прийняла» біженців, то це буде таким збоченням, що навіть Оруелл не додумався б до цього.

    Читайте також: Російський журналіст продав Нобелівську медаль за рекордну суму: гроші віддасть українцям

    Джерело: блог Дмитра Литвина

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна гроші Україна журналіст біженці окупація #stoprussia
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    Як російський нобелівський лауреат Муратов продавав свою медаль