Підтримка національного експорту. МЗС України розпочало пілотний проект із країнами Затоки

Дмитро Сенік Заступник міністра закордонних справ

Дмитро Сенік

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Кувейт, Катар, Саудівська Аравіє та ОАЕ - одні із найперспективніших країн у світі Скріншот країн Затоки

Міністерство закордонних справ України проводить роботу на збільшення українського експорту

Як Міністерство закордонних справ України/MFA of Ukraine допомагає українським експортерам вийти на зовнішні ринки?

МЗС стає більш орієнтованим на підтримку національного експорту. Посольства України за кордоном перелаштовуються на практичне сприяння вітчизняному бізнесові у виході на зовнішні ринки, а посли відіграватимуть роль очей, рук і ніг наших експортерів - зможуть проконсультувати про «підводні каміння» у країнах акредитації та допомогти з пошуком іноземного партнера.

Для цього ми перезапустили роботу Рада експортерів та інвесторів при МЗС України і запровадили нові формати консультацій між посольствами та українськими підприємцями.

Перший пілотний проект – онлайн брифінг за участі послів України в країнах Затоки: Катарі, Кувейті, ОАЕ та Саудівській Аравії та близько 50 представників бізнесу – відбувся минулої п’ятниці.

Регіон Затоки вважається одним із найперспективніших у світі. Стрімке демографічне зростання і висока платоспроможність населення створюють попит на якісну продукцію.

Перспективні напрями для нас – сільське господарство, металургія, машинобудування, енергетичне обладнання, продукти харчування, інновації та ІТ.

У рамках нашого онлайн-брифінгу українські посли консультували підприємців про особливості виходу на цікаві для них ринки. Отримані від учасників каталоги продукції посольства поширять серед перспективних партнерів.

Працюємо на конкретний результат – підписання контрактів, а відповідно й збільшення українського експорту!

Зовнішня політика має працювати на зміцнення національної економіки.

Такі онлайн консультації проводитимуться дедалі регулярно. Наступний регіон – Південно-Східна Азія, зокрема Малайзія.

Вебінар «Україна-Малайзія – нові ринки, нові можливості» за участі ділових двох країн запланований на 6 жовтня.

Запрошую наші компанії до реєстрації.

Посилання https://forms.gle/h9TojbMCCN44Q6rr7.

Не забувайте також слідкувати за новинами Рада експортерів та інвесторів при МЗС України.

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Джерело: блог Дмитра Сеніка

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