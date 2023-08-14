Росія різко збільшила темп виробництва дронів

Окупанти терміново налагоджують виробництво безпілотників, бо бояться, що санкції проти Ірану вплинуть на поставку дронів у РФ

Росія збільшує темпи виробництва дронів, адже побоюється, що санкції проти Ірану можуть призупинити постачання безпілотників. Про це заявив спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Вони (росіяни – «Главком») намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БПЛА на територію Росії», – сказала Гуменюк.

Спікерка також додала, що сподівається, що світова спільнота контролюватиме це питання.

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«Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану.

До слова, не зважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України.