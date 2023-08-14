Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія різко збільшила темп виробництва дронів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія різко збільшила темп виробництва дронів
Росія намагається не залежати від закордонних постачань дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти терміново налагоджують виробництво безпілотників, бо бояться, що санкції проти Ірану вплинуть на поставку дронів у РФ

Росія збільшує темпи виробництва дронів, адже побоюється, що санкції проти Ірану можуть призупинити постачання безпілотників. Про це заявив спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вони (росіяни – «Главком») намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БПЛА на територію Росії», – сказала Гуменюк.

Спікерка також додала, що сподівається, що світова спільнота контролюватиме це питання.

«Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану. 

До слова, не зважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України. 

Теги: росія безпілотник санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога – це не звільнення територій і не укладання мирних угод, а мир надовго на гарних для нас умовах
Кроки до перемоги. Їх може робити кожен
Вчора, 17:59
Уламки безпілотника, який нібито збили російські системи ППО
Вибух у Москві: влада вихваляється, що збила безпілотник
11 серпня, 11:50
Військові Повітряного командування «Схід» знищили російський безпілотник
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною
7 серпня, 09:59
Китайський дипломат Лі Хуей
Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії
7 серпня, 00:57
В окупованій Феодосії прогриміли вибухи у ніч на 4 серпня
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті безпілотники
4 серпня, 07:30
У результаті удару пошкоджено фасад вежі IQ-Квартал на рівні 21 поверху
Атака на Москву: момент вибуху потрапив на відео
1 серпня, 06:53
Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів по Москві
Удар безпілотників по Москві: розвідка назвала головного винуватця інциденту
31 липня, 15:18
За добу на гарячих напрямках відбулось 32 бойових зіткнення
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Блінкен: Погрожуючи вийти з зернової угоди, Росія погрожує всьому світу
Блінкен гостро розкритикував Росію за маніпуляції щодо зернової угоди
14 липня, 18:43

Економіка

Росія різко збільшила темп виробництва дронів
Росія різко збільшила темп виробництва дронів
Китай може не отримати газ із Росії. Туркменістан вставив палки в колеса
Китай може не отримати газ із Росії. Туркменістан вставив палки в колеса
Греція хоче створити спільне виробництво боєприпасів для України – ЗМІ
Греція хоче створити спільне виробництво боєприпасів для України – ЗМІ
Вартість пшениці зросла після обстрілу РФ торгового судна в Чорному морі
Вартість пшениці зросла після обстрілу РФ торгового судна в Чорному морі
У Росії закінчуються гроші: центробанк РФ попередив про кризу
У Росії закінчуються гроші: центробанк РФ попередив про кризу
США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана
США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
27K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
9113
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
8095
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
5285
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту