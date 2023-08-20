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Ракетний удар Росії по Чернігову: США відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар Росії по Чернігову: США відреагували
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен: «Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв»  

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар Росії по центру Чернігова, внаслідок якого щонайменше 148 людей постраждали і семеро загинули. Він закликав Росію «припинити свою жорстоку війну зараз». Про це Блінкен написав у Twitter.

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив «черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова».

«Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України», – зазначив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію «припинити свою жорстоку війну зараз».

Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

Теги: росія США обстріл театр виставка Чернігів Ентоні Блінкен дитина

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