Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)

30 серпня 2023 року близько 5:20 Росія застосувала ракетне озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури в Києві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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За даними слідства, 30 серпня 2023 року близько 5:20 Росія, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили збройний напад із застосуванням ракетного озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури в Києві.

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Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни фото: Київська міська прокуратура

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє працівників товариства. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості, двох з них госпіталізовано.

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Росія пошкодила новий будинок поруч з метро Дорогожичі фото: glavcom.ua

На місцях подій правоохоронці проводять огляди та документують чергові воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.