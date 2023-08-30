Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)
Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
фото: Київська міська прокуратура

30 серпня 2023 року близько 5:20 Росія застосувала ракетне озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури в Києві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 30 серпня 2023 року близько 5:20 Росія, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили збройний напад із застосуванням ракетного озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури в Києві.

3 фото
На весь екран
Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
фото: Київська міська прокуратура

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє працівників товариства. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості, двох з них госпіталізовано.

Росія пошкодила новий будинок поруч з метро Дорогожичі
Росія пошкодила новий будинок поруч з метро Дорогожичі
фото: glavcom.ua

На місцях подій правоохоронці проводять огляди та документують чергові воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. 

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Теги: росія прокуратура Київ обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після того, як Путін піде, у РФ може утворитися «путінізм без Путіна»
Росія поспішає у майбутнє без Путіна
30 липня, 12:20
Дії Рябікіна мають бути спрямовані на те, щоб «китайський хаймарс» не приїхав у Росію
Кулеба назвав ключове завдання українського посла в Китаї
3 серпня, 16:42
Голос Бразилії має вирішальне значення щодо зернової угоди
Блінкен назвав країну, яка може повернути Росію до зернової угоди
9 серпня, 14:04
Микола Тищенко воює з ухилянтами
Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві (відео)
12 серпня, 00:59
Ірина Верещук пояснила, що українцям слід робити
Скільки ще триватиме війна? Влада сказала українцям правду
16 серпня, 06:53
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення
РФ готувала нову атаку на Київ: затримано ймовірного коригувальника
17 серпня, 10:25
Посол Росії в Данії Володимир Барбін
Посол Росії обурився рішенням Данії передати Україні F-16 та отримав жорстку відповідь
22 серпня, 02:38
Наслідки ударів по селищу Уразове на Білгородщині
Білгородщина під обстрілом: окупанти звинувачують Україну
26 серпня, 12:42
Диктатор Путін боїться нового заколоту в Росії
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
Вчора, 09:36

Новини

Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)
Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)
У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух
У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух
Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву
Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву
Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ
Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ
Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
33K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
27K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
15K
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)
13K
Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового
12K
Адвокат розповів, чому одним ухилянтам дають п'ять років, а іншим – умовний строк

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту