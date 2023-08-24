Літак розлетівся на шматки: нові свідчення про загибель ватажків «Вагнера»

Свідки чули два вибухи під час падіння літака Пригожина

Бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який розбився у Тверській області РФ, під час падіння розлетівся буквально на шматки. Про це розповів свідок авіакатастрофи.

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За його словами, було два гучних «хлопки». Після цього передня частина літака загорілася і полетіла в одну сторону, а хвостова – в іншу. «Віялоподібно, шумно так летів, здорово», – розповів свідок.

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Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

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Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.