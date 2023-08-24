Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Літак розлетівся на шматки: нові свідчення про загибель ватажків «Вагнера»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Літак розлетівся на шматки: нові свідчення про загибель ватажків «Вагнера»
Літак Пригожина розбився у Тверській області
фото з відкритих джерел

Свідки чули два вибухи під час падіння літака Пригожина

Бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який розбився у Тверській області РФ, під час падіння розлетівся буквально на шматки. Про це розповів свідок авіакатастрофи.

За його словами, було два гучних «хлопки». Після цього передня частина літака загорілася і полетіла в одну сторону, а хвостова – в іншу. «Віялоподібно, шумно так летів, здорово», – розповів свідок.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Читайте також: 

Теги: Євген Пригожин авіакатастрофа літак росія ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доля «Вагнера» залишається невизначеною, однак останні події можуть призвести до драматичних наслідків
Як загибель Пригожина вплине на подальшу долю «Вагнера»? Оцінка ISW
Сьогодні, 06:24
Путініст Сергій Марков вигадав чергове виправдання для Путіна
Хто вбив Пригожина? Кремль почав переводити стрілки
Сьогодні, 05:07
Місце падіння літака Пригожина
Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо про пасажирів літака
Сьогодні, 03:07

Соціум

Смерть Пригожина і доля «Вагнера». Що відомо про гучну авіакатастрофу в РФ
Смерть Пригожина і доля «Вагнера». Що відомо про гучну авіакатастрофу в РФ
Літак розлетівся на шматки: нові свідчення про загибель ватажків «Вагнера»
Літак розлетівся на шматки: нові свідчення про загибель ватажків «Вагнера»
Як загибель Пригожина вплине на подальшу долю «Вагнера»? Оцінка ISW
Як загибель Пригожина вплине на подальшу долю «Вагнера»? Оцінка ISW
Москва заявила про атаку дронів на дві області РФ
Москва заявила про атаку дронів на дві області РФ
Хто вбив Пригожина? Кремль почав переводити стрілки
Хто вбив Пригожина? Кремль почав переводити стрілки
Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо про пасажирів літака
Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо про пасажирів літака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
44K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
17K
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора
15K
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
12K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
7352
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту