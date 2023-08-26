Любить Росію і Трампа: у дебатах республіканців на пост президента неочікуваний переможець

Вівек Рамасвамі пропонував мирний план, згідно з яким Київ має віддати Росії практично всю територію Донбасу

Переможцем першого раунду внутрішньопартійних дебатів серед республіканців на пост президента став маловідомий кандидат, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі.

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Можливо, гідну конкуренцію переможцю міг би скласти екс-президент Дональд Трамп, який сподівається повернутися до Білого дому після чотирирічної перерви. Однак Трамп у дебатах не брав участі, оскільки четвер провів у штаті Джорджія, у в'язниці округу Фултон, де його оформили як ув'язненого номер P01135809, після чого негайно випустили під заставу.

Неочікувана перемога

Рамасвамі, який домінував протягом усього раунду дебатів, разюче відрізняється від своїх опонентів за цілою низкою ознак.

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Наприклад, самовисуванець Рамасвамі на жодну виборну посаду ніколи навіть не висувався.

Більше того, за його власним визнанням, в останніх чотирьох президентських виборах (з 2008 по 2020 рр.) він не брав участі навіть як виборець.

Не дивно, що у своїх виступах Рамасвамі позиціонує себе як аутсайдера від республіканців, який кидає виклик політичному істеблішменту з багатьох питань.

Вівек Рамасвамі відомий любов'ю до Трампу та теплими почуттями до Росії. Він не прихильник підтримки України і вважає, що альянс РФ та Китаю є найбільшою загрозою для Вашингтона.

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Вівек також пропонував мирний план, згідно з яким Київ має віддати Росії практично всю територію Донбасу. І давав гарантії, що Україна не вступить до НАТО.

Хто такий Вівек Рамасвамі

38-річний Вівек Рамасвамі народився в штаті Огайо в сім'ї іммігрантів із південної Індії.

Батьки виховували майбутнього видного республіканця в індуїстській традиції, проте віддали сина до католицької школи.

Відучившись у Гарварді та отримавши диплом біолога, Рамасвамі продовжив навчання, вступивши на юридичний факультет Єльського університету.

Паралельно з отриманням другого диплома він почав працювати інвестором у хедж-фонді, де швидко сколотив собі статки.

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За його власними словами, до моменту закінчення Єля він уже не потребував грошей, оскільки за час навчання встиг заробити кілька мільйонів доларів.

У 2014 році Рамасвамі заснував і очолив компанію Roivant Sciences, яка заробляла на купівлі у великих фармацевтичних фірм патентів на не до кінця розроблені препарати, що ще не пройшли клінічні випробування.

З посади генерального директора він пішов у 2021 році.

У 2023 році журнал Forbes оцінив статки Рамасвамі в $630 млн.