«Вагнерівці» покидають Білорусь? Міністр оборони Литви зробив заяву

За словами Анушаускаса, ситуація зі зменшенням кількості «вагнерівців» кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому

У Білорусі зменшується кількість найманців ПВК «Вагнер» після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, якого цитує LRT.

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«З відкритих джерел я можу сказати лише про те, що є динамічний спад. Вони («вагнерівці» – «Главком») розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до Росії або «на відпочинок» – їх перевербують в інші військові компанії», – сказав міністр.

За словами Анушаускаса, ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.

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До слова, Лукашенко заявив, що Польща та країни Балтії «нагнітають істерію» щодо присутності в Білорусі «вагнерівців», і назвав заклики вивести найманців ПВК «Вагнер» з території країни «необґрунтованими та дурними вимогами».

Повідомлялося, що найманцям ПВК «Вагнер», які на сьогодні перебувають на території Білорусі, видають нові паспорти на інші імена для перетину кордону до ЄС.

Згодом стало відомо, що політичне керівництво Росії вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК «Вагнер» до Африки.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам Пригожин.