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Залужний до дня Одеси сфотографувався з мером міста Трухановим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний до дня Одеси сфотографувався з мером міста Трухановим
фото: Генадій Труханов/ Facebook

Геннадій Труханов: «Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вітає одеситів із днем народження рідного міста» 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сфотографувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Пост було присвячено вітанню одеситів із днем міста. Світлину оприлюднив Труханов оприлюднив у Facebook.

«Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вітає одеситів із днем народження рідного міста. «Одеса – наша перлина, українське місто, в якому живуть сміливі люди, обʼєднані головною метою - Перемога! Ми сильні, єдині та непереможні!» Слава Україні!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, у якому звернувся до росіян після чергового ракетного удару по місту. «Декілька слів російською, спеціально для росіян. Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не тільки ненавидить, а й зневажає. Ви боретеся з маленькими дітьми, православними храмами. Та що казати – ваші ракети летять навіть у цвинтарі», – сказав мер.

Труханов також наголосив, що за цю війну росіян називали по-різному: рашисти, орки, мр*зі, гн*ди. Але насправді вони просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього. 

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Теги: Одеса Геннадій Труханов місто Валерій Залужний рашисти перемога

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