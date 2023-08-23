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Росія знайшла заміну Суровікіну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія знайшла заміну Суровікіну
Сергія Суровікіна звільнено з посади головкому ПКС РФ
фото з відкритих джерел

Командувачем повітряно-космічними силами Росії призначено генерала Афзалова

Кремлівське агентство «РИА Новости» повідомило з посиланням на «інформоване джерело», що тимчасово виконувачем обов'язків головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ замість Сергія Суровікіна призначено начальника штабу ПКС генерала Віктора Афзалова.

Таким чином, підтверджується повідомлення російських журналістів про те, що Суровікіна звільнено з посади головкому ПКС РФ.

Нагадаємо, Суровікін зник із публічного простору після червневого заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Повідомлялося, що Суровікін перебуває під домашнім арештом і позбавлений керівної ролі у війні Росії проти України

Колишній генерал-лейтенант, депутат держдуми країни-агресора Віктор Соболєв заявив, що Суровікіна відсторонили від командування окупаційними військами в Україні. Соболєв стверджував, що генерал ще може «повернутися» пізніше, якщо не з’ясується, що він здійснив «серйозні порушення».

Раніше повідомлялося, що російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера».

Читайте також: Пригожин воскрес, а Суровікін – ні 
Теги: Євген Пригожин переворот росія армія ПВК «Вагнер»

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