Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?

Путін не промацує реакцію, він підвищує ставки

Нічний обстріл дронами Польщі – це підйом на одну сходинку по драбині ескалації, але це ще не війна і не 5 ст. Вашингтонського договору.

До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок. Це і ракетні обстріли тієї ж Польщі, і наземні провокації у Балтії, і інспірація проросійських заворушень в Литві чи Латвії, і зелені чоловічки в Естонії.

Путін не промацує реакцію, він підвищує ставки і на кожній сходинці ескалації очікує, що Захід піде на поступки під страхом великої війни.

Але ми завжди повинні пам'ятати, що мета війни для путіна – повернення НАТО на кордони 1997 року, іншими словами – відновлення сфери впливу росії у межах Організації Варшавського Договору.

Тому спіраль ескалації і далі буде розкручуватися та прискорюватися. Часу у путіна немає, ані економічного, ані біологічного.

І визначальною тут стане позиція та відповідь США. Якщо вона буде слабкою та недостатньою, то велика європейська війна стане неминучою.

У такому разі Китай може відкрито перейти на бік росії, а КНДР направити до Європи сотні тисяч солдат. А вінчатиме цю спіраль ескалації загроза тактичного ядерного удару по країнам Центральної Європи.

Сценарій зрозумілий, і зламати його можуть тільки США. Подивимося на дії та реакцію Трампа. Але надії на його рішучі дії залишається все менше.