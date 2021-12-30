Витимуть сирени, буде оголошення по радіо та смс. Столична влада пояснила, що буде у разі нападу Росії

Столична влада обіцяє подбати про те, щоб кияни ни лишилися наодинці зі своїми проблемами в разі розгортання повномасштабної російської агресії

«В разі агресії ніхто не буде «сам за себе»

У випадку повномасштабного збройного наступу Росії на Україну місцева влада планує вжити всіх заходів, щоб мешканці столиці не лишилися сам на сам із небезпекою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

«Ми доводимо до людей, що в разі чого кожен не буде сам за себе, коли «спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих». Влада буде вживати всіх заходів. Зараз йдуть навчання, тренування, відбуваються якісь коригування», – наголосив посадовець.

Крищенко додав, що у разі початку військової операції росіян із захоплення столиці людей попереджатимуть про небезпеку по радіо, а якщо працюватиме мобільний зв'язок, то надійде повідомлення телефоном.

«Ще будуть пропрацьовуватися питання евакуації, але я їх зараз не можу висвітлювати. Зауважу, що будь-яка держава, опинившись в надзвичайній ситуації, одразу все зробити не зможе – навіть Штати, коли стикалися з природними катастрофами. Буде порушено багато звичних зв’язків, умов роботи. Ви ж не забувайте, що в міській владі теж працюють люди, в яких є сім’ї, і незрозуміло, хто як буде себе поводити. Але є алгоритми, плани і певні речі робляться, про що ми інформуємо», – пояснив заступник Віталія Кличка.

Також, за словами посадовця, у разі настання «часу Ч» завдання із контролю та оборони об’єктів критичної інфраструктіри – мостів, підстанцій, метрополітену, центрів зв’язку тощо покладатиметься на підрозділи тероборони.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.