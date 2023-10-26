Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Чому кожна людина має боротися за своє щастя

glavcom.ua
«Поки ми живемо, ми завжди ведемо боротьбу»
фото з відкритих джерел

Біблія рясніє прикладами успішної духовної боротьби, на які варто орієнтуватися

Зазвичай люди найбільше цінують те, що здобувають важкою працею, до чого докладають багато зусиль. Так влаштоване людське життя, і не лише земне: аби чогось доброго досягти, потрібно добре потрудитися. І Царство Боже не є виключенням: його не здобути лінивством чи бездіяльністю, його осягнути можна лише доклавши зусиль. Причому, йдеться не стільки про силу фізичну (хоча іноді й вона потрібна), скільки про старання духовні.

Варто нагадати, що Господь зробив все для нашого спасіння і як дар любові кожному з нас дав можливість осягнути Царство Небесне, наблизитися до Творця, отримати життя вічне. Але цей дар Божий не гарантує, а лише відкриває нам шлях до вічності, і від нас залежить – чи зробимо ми хоч якісь кроки назустріч, чи постараємося здолати необхідну відстань і як саме постараємось.

За аналогією: посіяне зерно саме собою ще не означає доброго врожаю. Птахи можуть виклювати його, бур’яни – заглушити, спека – висушити, надмірна волога – погубити. Чи вважатимуть добрим господарем того, хто посіяв зерно на полі весною – і лиш під осінь прийде шукати на ньому врожай? Звісно ні. Подібно, й кожен, хто думає, що достатньо прийняти хрещення, увійти до Церкви, а далі все здійсниться саме собою, і спасіння вже через це досягнуте – помиляється. Бо як засіяна нива потребує для врожаю пильнування, праці, турботи і багатьох зусиль, так і християнське життя потребує постійного нашого пильнування, уваги та уважної роботи над собою.

В чому полягає ця робота, ці зусилля?

Найперше, у веденні повсякденної наполегливої духовної боротьби, щоби не впасти духом, не здатися, не зійти з правильного шляху, коли трапляються такі перешкоди, що відводять нас від Бога. Адже дуже багато небезпек чатують на нас і в матеріальному, зовнішньому світі, і в нашому духовному житті – небезпек від зла, яке укорінилося в нашій людській природі, від спокус, які ширить диявол, від незліченних зовнішніх обставин, з якими ми повсякденно стикаємось.

Поки ми живемо, ми завжди ведемо боротьбу. Ми завжди, нехай часом і несвідомо, але робимо вибір. І якщо людина перестане боротися, докладати зусиль – зовнішніх і внутрішніх – вона здасться, зламається, не переможе зла.

Біблія рясніє прикладами успішної духовної боротьби, прикладами людських зусиль, які потрібно докладати, аби боротися зі зневірою, з розпачем, з хворобами, з ворогами – з усіма викликами цього земного світу. Численні чудеса і зцілення, які звершував Господь наш Ісус Христос для людей, були зі співдією полумʼяної віри людей, їхнього щирого прагнення, зусиль, яких вони для цього докладали, молитовних прохань, їхнього правильного вибору. Всі без виключення можуть досягти спасіння, для всіх Господь відкрив Царство Небесне і всіх з радістю Він готовий там зустріти. Але, щоб потрапити на «бенкет», замало лише отримати запрошення, потрібно ще й зробити належні зусилля, аби туди потрапити.

Святитель Феофан говорить: «Нічого саме собою, без зусиль не відбувається. Бог завжди готовий допомогти, і Він завжди поруч, але дається ця допомога тільки тим, хто шукає її і працює над собою. Вона дається тільки тим її шукачам, які після того, як вклали всі свої сили у випробування, попущене Богом, стають на молитву і всім серцем взивають: Господи, допоможи!».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: хрещення робота релігія церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше пропозицій роботи у Польщі є у сфері логістики
Дефіцит кадрів у Польщі. Яку роботу пропонують українцям
24 жовтня, 12:58
Зеленський у зверненні подякував Байдену
Зеленський подякував Байдену за «дуже вагомий крок»
21 жовтня, 19:59
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
19 жовтня, 18:56
Попит на робочу силу до 2027 року в Україні зросте до 669 тис. осіб
Як війна змінила ринок праці: список найпопулярніших спеціальностей
18 жовтня, 21:37
В 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку
Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар
17 жовтня, 18:20
Зображення імператора і його родини у вигляді ікони у Преображенскому кафедральному соборі Білої Церкви, яке знаходилося на найбільш почесному місці у центрі храму
Московський патріархат та мітки «русского міра»
8 жовтня, 14:12
6 жовтня відзначають Всесвітній день охорони місць проживання
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 жовтня, 00:00
Журналісти помітили генерала РФ разом із сім'єю в одному з підмосковних храмів
Зниклого російського генерала Армагедона, який ганебно здав Херсон, знайшли у церкві (фото)
4 жовтня, 10:28
Аналітики та західні дипломати переконані, що російський уряд фінансує розповсюдження своїх прапорів, аби таким чином здійснювати вплив на західноафриканські столиці
New York Times: РФ масово завозить у центральну Африку свої прапори
2 жовтня, 08:16

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Чому кожна людина має боротися за своє щастя
Чому кожна людина має боротися за своє щастя
Чи справді людина народжена, аби страждати?
Чи справді людина народжена, аби страждати?
Трагедія Бабиного Яру. Українці борються, аби це не повторилося
Трагедія Бабиного Яру. Українці борються, аби це не повторилося
Нецензурна лексика – це зброя, що працює проти нас
Нецензурна лексика – це зброя, що працює проти нас
Шлях до свободи. Чому він такий важкий
Шлях до свободи. Чому він такий важкий
Різдво Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке важливе для християн
Різдво Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке важливе для християн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
15K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
11K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9685
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6340
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5071
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту