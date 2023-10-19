Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ

Стефанчук був вимушений закрити засідання

Після голосування за законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні парламент більше не міг набрати необхідні 226 голосів для проєктів закону, які розглядалися пізніше. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

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Зазначається, що внаслідок цього спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук був вимушений закрити засідання, а також скасувати завтрашнє.

«Подаю лист в СБУ з проханням здійснити перевірку усіх, хто сьогодні не голосував. Звісно, частина людей захворіли чи у відрядженні, але все якраз можна предметно зʼясувати», – пише Безугла.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязанyі з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.

За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.