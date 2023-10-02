New York Times: РФ масово завозить у центральну Африку свої прапори

Аналітики та західні дипломати переконані, що російський уряд фінансує розповсюдження своїх прапорів, аби таким чином здійснювати вплив на західноафриканські столиці

Російські найманці, зброя та прапори стали атрибутом шляху, яким рухаються країни Західної та Центральної Африки.

Росія активно фінансує заходи підтримання серед молоді у країнах центральної Африки – Буркіна-Фасо й Малі, а віднедавна в Нігері, з популярності російського прапора та іншої атрибутики. На це звертає увагу видання New York Times.

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Молоді люди в тих країнах гадають, що Москва може полегшити їхнє економічне становище, особливо в Нгері який після перевороту наприкінці липня зазнав санкцій з боку західноафриканських сусідів.

«Російський прапор став символом опору в Західній Африці, пов'язаним з антизахідними й антифранцузькими настроями», – зазначив експерт з пропаганди в Нігері Кайл Волтер.

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Зазначається, що російські найманці, зброя та прапори стали атрибутом шляху, яким рухаються країни Західної та Центральної Африки.

Аналітики та західні дипломати переконані, що російський уряд фінансує розповсюдження своїх прапорів, аби таким чином здійснювати вплив на західноафриканські столиці.

У цьому зізнався президент нігерійської групи громадянського суспільства Parade Ахмед Белло, який розповів, що на кожній акції протесту в столиці країни Ніамеї він роздає до 70 російських прапорів і що його робота фінансується російським урядом через посередників, які проводять такі самі операції в Малі.

За даними видання, ця група створена під егідою МЗС Росії і слугує прикриттям для операцій, підтримуваних Кремлем на континенті. Росію багато молодих африканців розглядають як нібито антиколоніальну державу, що допоможе їм позбутися колоніального минулого.

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