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Дефіцит кадрів у Польщі. Яку роботу пропонують українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дефіцит кадрів у Польщі. Яку роботу пропонують українцям
Найбільше пропозицій роботи у Польщі є у сфері логістики
фото з відкритих джерел

Однією з причин недобору кадрів експерти називають заборону виїзду українських чоловіків закордон

Польща відчуває значний дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу. Про це інформує Міграційна платформа EWL.

Дефіцит кадрів

У Міністерстві сім'ї і соціальної політики Польщі повідомляли, що у серпні працедавці проінформували місцеві служби зайнятості про наявність 92,8 вакансії.

«Але заповнити робочі місця складно попри те, що з вересня традиційно українці виїжджають за кордон, щоби заробити і повернутися на новорічні свята додому. Високий сезон виробництва розпочався місяць тому, а пропозицій роботи багато і є з чого обирати», – розповідає директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

Серед причин недобору кадрів експерти називають заборону виїзду українських чоловіків закордон та спрощений доступ громадян України до ринків праці інших країн ЄС, чим українці користуються, виїжджаючи до Німеччини, Нідерландів тощо.

Від серпня 2022 року із Польщі виїхало 350 тис. осіб. Працівники з Азії чи Латинської Америки, яких активніше почали працевлаштовувати у Польщі, поки не можуть заповнити вільні робочі місця.

Пропозиції роботи

Найбільше пропозицій роботи у Польщі є у сфері логістики: у зв’язку з наближенням різдвяних свят багато вакансій з пакування та сортування товарів.

Також роботодавці пропонують просту фізичну роботу на підприємствах електроніки, харчової і переробної промисловості. Мінімальна ставка – 21-23 злотих брутто за годину (182−200 грн). В місяць можна заробити – 4-4,5 тис. злотих на руки (34,8-39 тис. грн).

За даними Польської агенції розвитку підприємництва (PARP), з жовтня до кінця грудня 2023 року 33% компаній планують збільшити зайнятість, 47% не очікують змін у складі своїх команд, 16% прогнозують скорочення робочих місць. Дані Центрального статистичного управління (GUS) свідчать, що рівень безробіття у Польщі у серпні 2023 року становив 5%. Порівняно з липнем 2023 року він не змінився. Це один з найнижчих показників у Європі.

«Це означає, що і надалі польські роботодавці стикатимуться з проблемою недобору і пошуку працівників. Наразі кадрова нестача є однією з основних проблем для розвитку польських підприємств», – переконує директорка департаменту рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

Зарплата в Польщі

Згідно з інформацією Центрального статистичного управління Польщі, середньомісячна зарплата (брутто) у серпні 2023 року становила 7368,97 злотих (близько 64 тис. грн). Окрім того, з нового року у Польщі планують підвищення мінімальної оплати праці.

За умовами трудового договору, вона складе:

  • з 1 січня 2024 року – 4 242 злотих (36,9 тис. грн брутто)
  • з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (37,4 тис. грн брутто).

Для людей, які працюють із погодинною оплатою праці, мінімальна ставка складатиме

  • з початку наступного року 27,7 злотих (240 грн) брутто,
  • з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих (244 грн) брутто.

Нагадаємо, українські підприємці, які працюють у Польщі, торік сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих ($927 млн за поточним курсом), а цьогоріч очікують на зростання цих платежів на 50% – до 6 млрд злотих.

До слова, у Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.

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Теги: Польща робота біженці зарплата

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